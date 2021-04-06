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    • 06.04.2021 19:44
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    'da koronavirüs şoku! 4 pozitif çıktı

    Kulübü koronavirüs vakalarıyla sarsıldı. Takımda 2 futbolcu ve 2 çalışanda koronavirüs tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle sarı-siyahlı takımda toplam vaka sayısı 8'e yükseldi.

    DHA
    Süper Lig ekibine korona şoku!

    Kulübü koronavirüs vakalarıyla sarsıldı.

    ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde 4 futbolcuda korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 futbolcu ve 2 çalışanın testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

    VAKA SAYISI 8'E YÜKSELDİ
    Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza yönelik yapılan korona virüs (Covid-19) testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde 2 futbolcu ve 2 personelimiz de pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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