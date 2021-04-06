GS maçı ne zaman? Süper Lig bu hafta GS maçı yok mu?

GS maçı yok mu? GS maçı ne zaman? Süper Lig'de ligin son haftalarına doğru heyecan yükseldi. Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı sürüyor. Peki, GS maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı neden yok?
GS MAÇI YOK MU?
Ligde her hafta bir takım BAY kalıyor yani o hafta maç yapmıyor. Bu hafta BAY olacak takım ise Galatasaray oldu.
GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI
33. Hafta: Bay
34. Hafta: Galatasaray - Fatih Karagümrük
35. Hafta: Göztepe - Galatasaray
36. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
37. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
38. Hafta: Galatasaray - İH Konyaspor
39. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray
40. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
41. Hafta: Denizlispor - Galatasaray
42. Hafta: Galatasaray - Yeni Malatyaspor