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    • 06.04.2021 20:29
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    • 06.04.2021 20:29
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    ? Süper Lig bu hafta ?

    ? Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ? Galatasaray'ın bu hafa maçının olup olmadığı sarı kırmızılı taraftarların merak ettiği konulardan birisi oldu. Peki, GS maçı ne zaman başlayacak?

    takvim.com.tr
    GS maçı ne zaman? Süper Lig bu hafta GS maçı yok mu?

    GS maçı yok mu? GS maçı ne zaman? Süper Lig'de ligin son haftalarına doğru heyecan yükseldi. Ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında şampiyonluk yarışı sürüyor. Peki, GS maçı ne zaman? Bu hafta GS maçı neden yok?

    GS MAÇI YOK MU?

    Ligde her hafta bir takım BAY kalıyor yani o hafta maç yapmıyor. Bu hafta BAY olacak takım ise Galatasaray oldu.

    GALATASARAY'IN KALAN MAÇLARI

    33. Hafta: Bay

    34. Hafta: Galatasaray - Fatih Karagümrük

    35. Hafta: Göztepe - Galatasaray

    36. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

    37. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

    38. Hafta: Galatasaray - İH Konyaspor

    39. Hafta: Gençlerbirliği - Galatasaray

    40. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

    41. Hafta: Denizlispor - Galatasaray

    42. Hafta: Galatasaray - Yeni Malatyaspor
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