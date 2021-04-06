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    • 06.04.2021 18:49
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    ’tan ’a flaş başvuru! Vadesi geçmiş borçlar...

    , vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle 'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermesinin ardından Beşiktaş 'a başvurdu.

    Beşiktaş’tan CAS’a flaş başvuru!

    'a başvuru yaptı.

    UEFA CEZA VERMİŞTİ
    , vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS'a başvuru yapabileceği belirtilmişti.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yasal süreç içinde CAS'a başvurulduğu ifade edildi.

    'nden KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
    "24.03.2021 tarihinde yapılan açıklamamızda, tebliğ edilen kararın henüz kesinleşmediği, CAS'a gitme hakkımızın bulunduğu ve konuya ilişkin değerlendirmelerimizin sürmekte olduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport – CAS (Spor Tahkim Mahkemesi) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır."

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