Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor karşılaştı. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Sobiech'in golüyle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla İstanbul ekibi puanını 48'e yükseltirken, Hatayspor ise 49 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1'inci dakikada Katranis'in ceza sahasına yükselttiği topu Karagümrük savunması uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diouf'un yerden şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



18'inci dakikada Karagümrük tehlikeli geldi. Ndao'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topa hareketlenen Mevlüt Erdinç'in dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.





32'nci dakikada Hatayspor'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta Katranis'in sert şutu kaleci Viviano'da kaldı.



45'inci dakikada ceza sahası içi sağ tarafında kanatta topla buluşan Ndao'nun yerden altıpas üzerine çevirdiği topta Bertolacci, bekletmeden vurdu, top yandan auta çıktı.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



64'üncü Aabid'in pasıyla ceza sahasına doğru hareketlenen Diouf'un ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



67'nci dakikada Jimmy Durmaz'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ndao'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'in müdahalesiyle kornere gitti.





70'inci dakikada Karagümrük golü buldu. Hedenstad'ın sağ kanattan altı pas üzerine çıkardığı topa hareketlenen Sobiech'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



72'nci dakikada Biglia'nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Sobiech'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.



75'inci dakikada Hatayspor tehlikeli geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Boupendza'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kurtardı.



83'üncü dakikada Traore'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Viviano kurtardı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Jimmy, Mevlüt

Hatayspor: Munir, Burak, Yusuf, Santos, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Kamara, Akintola, Diouf

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