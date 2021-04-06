Pandemi, tüm sektörleri yıktı. Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan NBA ise ekonomi paketi hazırladı! Arenalar boş kalınca takımların geliri azaldı. NBA oyuncularının maaşlarında yüzde 20 kesinti yapılacağı açıklandı.

Bu karardan sonra herkes milyonlarca dolar kazanan yıldızların vereceği tepkiye odaklandı. Çünkü NBA maaşları son otuz yılda fırladı. 10 kat artarak oyuncu başına Covid-19 öncesi ortalama 9,5 milyon dolara çıktı. Bu sezon en az 28 milyon dolar maaş kazanması planlanan 35 NBA oyuncusu vardı. Yüzde 20'lik kesinti işte bu rakamlarda azalmaya yol açacak.

LEBRON JAMES:

Maaşı 31 milyon dolar Toplam kazancı 95.4 milyon dolar

STEPHEN CUURY:

Maaşı 34 milyon dolar Toplam kazancı 74.4 milyon dolar

KEVİN DURANT

Maaşı 31 milyon dolar Toplam kazancı 65.2 milyon dolar