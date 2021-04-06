SON DAKİKA: Kim Jong-un'dan çok konuşulacak karar! Kuzey Kore Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
Son dakika haberleri... Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore bu sefer füze denemeleriyle değil aldığı bir kararla gündemde. Kuzey Kore, koronavirüs salgınından korunmak için bu yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldı.
06.04.2021 09:11
- Son Güncelleme: 06.04.2021 09:11
Kuzey Kore, sporcularını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıkladı.
Kyodo ajansının haberine göre, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildiğini bildiren ilk ülke Kuzey Kore oldu.
Kuzey Kore Olimpiyat Komitesi, kararın sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla alındığını duyurdu.
Kararın "şaşkınlıkla" karşılandığını bildiren Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi yetkilisi, "Tahmin etmemiştik, aniden oldu." ifadesini kullandı.
Güney Kore Birleşme Bakanlığının açıklamasında ise "Hükümetimiz Tokyo Olimpiyatları'nın, Koreler arası uyum ve iş birliğinin artırılmasının yanı sıra Kore Yarımadası'nda barış için fırsat olacağını umuyor." ifadesi kullanıldı.