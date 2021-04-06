SON DAKİKA: Kim Jong-un'dan çok konuşulacak karar! Kuzey Kore Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Son dakika haberleri... Dünyanın en kapalı ülkesi olan Kuzey Kore bu sefer füze denemeleriyle değil aldığı bir kararla gündemde. Kuzey Kore, koronavirüs salgınından korunmak için bu yaz düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kararı aldı.

06.04.2021 09:11 - Son Güncelleme: 06.04.2021 09:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





