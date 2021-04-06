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    • Spor
    • 06.04.2021 Gazete
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    Fenerbahçe ile ilk sınavında Denizli’yi devirdi

    Kanarya rakiplerinin puan kaybettiği haftada ligin dibindeki 'u 'nın 65'teki kafa golüyle yendi. Kadıköy'de 4 maç sonra kazanan Sarı- Lacivertliler, "Artık şampiyonluk yarışında ben de varım" mesajını verdi.

    Kadıköy'e Cemre düştü

    Emre Belözoğlu galibiyetle başladı... Fenerbahçe yeni hocasıyla çıktığı ilk maçında Denizlispor'u Kadıköy'de 1-0 yenerek ligde ikinci sıraya çıktı. Kanarya maç fazlasıyla lider Beşiktaş'la farkı 2 puana indirdi. 18. dakikada Szalai hayati bir hamle ile adeta golü önledi.

    DENİZLİ ÇOK TEHLİKELİ GELDİ
    41. dakikada Denizlispor birkez daha gole yaklaştı. Sagal, Altay ile karşı karşıya kaldı. Ancak ortaya çevirdiği topta Rodallega golü atamadı. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 bitti.

    PELKAS'IN ORTASI DİREĞE!
    50. dakikada Pelkas'ın ortası savunmadan sekip direkten döndü. 65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kullanılan kornerde Samatta kafayla golü attı ve skor 1-0 oldu.

        İRFAN ATTI AMA VAR UYARDI
        75'te Ozan'ın yerden ortasına son anda Cenk dokundu. 83'te Samuel yüzde yüzlük fırsatı değerlendiremedi. 84'te İrfan'ın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve maç 1-0 sona erdi.

        KORNER ORGANİZASYONU İLE 11. GOL DENİZLİSPOR'A
        Duran toplarda ligin en etkili takımlarından Fenerbahçe dün Denizli'nin kilidini kornerden açtı. Kanarya 11. korner golünü kaydetti.

        SONUNU MUTLU BİTİRECEĞİMİZE İNANCIM TAM
        Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Denizlispor galibiyeti sonrasında umut dolu açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "2. yarının bir bölümünde oynadığımız oyunun sürekliliği için pratik yapmalıyız. Sonunu mutlu bitireceğine inancım ve takımıma güvenim var" dedi. F.Bahçe Teknik Sorumlusu, "Benim isteğim ve arzum oldu, takım doğru reaksiyon verdi. İnşa etmek istediğimiz bir oyun var" diye konuştu.

            SİNAN GÜMÜŞ 3 AY SONRA!
            Fenerbahçe'de Sinan Gümüş tam 13 maç sonra sahaya 11'de çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu son olarak ligin 18. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ilk 11'de yer almıştı. Sinan 63 dakika sahada kaldı.

            SAMATTA GOL ORUCUNU BOZDU!
            F.Bahçe'nin yıldız golcüsü Samatta, 10 maç sonra fileleri havalandırdı. Sarı-lacivertliler'in tecrübeli oyuncusu Caner Erkin ise ligdeki 8. asistine imza attı.
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