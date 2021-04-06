Emre Belözoğlu galibiyetle başladı... Fenerbahçe yeni hocasıyla çıktığı ilk maçında Denizlispor'u Kadıköy'de 1-0 yenerek ligde ikinci sıraya çıktı. Kanarya maç fazlasıyla lider Beşiktaş'la farkı 2 puana indirdi. 18. dakikada Szalai hayati bir hamle ile adeta golü önledi.
DENİZLİ ÇOK TEHLİKELİ GELDİ
41. dakikada Denizlispor birkez daha gole yaklaştı. Sagal, Altay ile karşı karşıya kaldı. Ancak ortaya çevirdiği topta Rodallega golü atamadı. Karşılaşmada ilk yarı 0-0 bitti.
PELKAS'IN ORTASI DİREĞE!
50. dakikada Pelkas'ın ortası savunmadan sekip direkten döndü. 65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kullanılan kornerde Samatta kafayla golü attı ve skor 1-0 oldu.