SONUNU MUTLU BİTİRECEĞİMİZE İNANCIM TAM

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Denizlispor galibiyeti sonrasında umut dolu açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "2. yarının bir bölümünde oynadığımız oyunun sürekliliği için pratik yapmalıyız. Sonunu mutlu bitireceğine inancım ve takımıma güvenim var" dedi. F.Bahçe Teknik Sorumlusu, "Benim isteğim ve arzum oldu, takım doğru reaksiyon verdi. İnşa etmek istediğimiz bir oyun var" diye konuştu.