Koronavirüs sebebiye ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

A Milli Futbol Takımı'mızın 11 Haziran'da İtalya ile oynayacağı karşılaşma seyircili oynanacak. TRT Spor'un haberine göre italyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.

TARAFTAR SAYISI AÇIKLANMADI

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabakayı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ

11 Haziran 2021: İtalya - Türkiye (Roma)

16 Haziran 2021: Türkiye - Galler (Bakü)

20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

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