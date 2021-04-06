Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.04.2021 20:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2021 20:47
    ABONE OL

    Son dakika: - maçı seyircili oynanacak

    Koronavirüs sebebiyle ertelenen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. A Milli Futbol Takımı'mızın ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası müsabakası seyircili oynanacağı öğrenildi.

    Milli Takım'ın o maçı seyircili oynanacak!

    Koronavirüs sebebiye ertelenen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    A Milli Futbol Takımı'mızın 11 Haziran'da ile oynayacağı karşılaşma seyircili oynanacak. TRT Spor'un haberine göre italyan hükumeti, karşılaşmanın seyircili oynanması için olumlu görüş bildirdi.

    TARAFTAR SAYISI AÇIKLANMADI
    'nda oynanacak müsabakayı takip edecek taraftar sayısının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

    EURO 2020'DE MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMIMIZ

    11 Haziran 2021: İtalya - (Roma)
    16 Haziran 2021: Türkiye - Galler ()
    20 Haziran 2021: İsviçre - Türkiye (Bakü)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Son dakika: İtalya - Türkiye 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçı seyircili oynanacak