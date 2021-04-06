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    • 06.04.2021 17:08
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    Göztepe - Rizespor | Canlı izle canlı anlatım

    Göztepe  maçı canlı anlatım izle! 'de kıran kırana mücadele | Süper Lig'in 33. haftasının açılış maçında Göztepe bugün kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Göztepe - Ç.Rizespor | CANLI

    'in 33. haftasının zorlu müsabakasında Göztepe kendi evinde ile karşı karşıya geliyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki oynanan mücadeleyi hakem yönetiyor.

    Maçtan dakikalar (İlk yarı)
    13. dakikada Dario Melnjak'ın sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yassine Meriah'ın şutu az farkla auta gitti.
    36. dakikada Erdoğan rakipten kaptığı topla ceza yayına kadar sokuldu. Doğan Erdoğan'ın pasında topla buluşan Braian Samudio, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.
    41. dakikada Peter 'un ceza yayı üzerinden yaptığı ortada topa gelişine vuran Aydoğdu'nun şutu üstten auta gitti.

    İLK 11'LER:

    Göztepe: İrfan; , , , Berkan; , Soner, Zulj; , Tripic, Cherif.

    Çaykur Rizespor: Gökhan, , Meriah, , Talbi, Melnjak, Tunay, , Doğan, , Samudio.

    Ligdeki son 3 maçında kazanamayan ve bu müsabakalarda 1 puan alabilen Göztepe, 33. hafta öncesinde 40 puanla 10. durumda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor.

    Son maçında sahasında Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer ise 35 puanla 13. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibinde sağlık sorunları bulunan Godfred Donsah, Alexander Soderlund, Michalak ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı olan Milan Skoda, İzmir kafilesinde yer almadı. Rize temsilcisinde, Fransız golcü Remy kafileye dahil edildi.

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