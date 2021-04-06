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    • 06.04.2021 11:29
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    Tarihi kararı duyurdular: Futbola yeni kural! Denemeler başlıyor

    ve IFAB, futbolda oyuncu sağlığını koruyan yeni bir karara imza atarak, beyin sarsıntısı geçiren veya sarsıntı şüphesi taşıyan futbolcuların takımlarına ek oyuncu değiştirme hakkı vermeye hazırlanıyor. Yeni kuralın ilk olarak gelecek sezon 'nde () uygulanacağı açıklandı.

    Futbola yeni kural! Denemeler başlıyor

    ve IFAB, sahada beyin sarsıntısı geçiren veya sarsıntı şüphesi taşıyan futbolcuların takımlarına ek oyuncu değiştirme hakkı tanıyan yeni kuralı ilk olarak 'nde () uygulamaya koyacak.


    'nden (MLS) yapılan açıklamada; önümüzdeki yıl beyin sarsıntısı gibi ciddi çarpışma ve kafa travmalarında ek oyuncu değiştirme hakkı uygulamasının pilot uygulaması yapılacak.

    Yapılan açıklamada, FIFA ve IFAB'ın onayladığı anlaşmaya göre kalan oyuncu değişikliği hakkı sayısına bakılmaksızın beyin sarsıntısı veya sarsıntı şüphesi bulunan oyuncular değiştirilebilecek. Ek yedek oyuncu değiştirme hakkı 2 kişi ile sınırlı olacak ve takımların oyuncu değiştirme hakları bittiğinde devreye girecek.

    DENEME SÜRESİ 20 AY
    Kuralın tüm dünyada yürürlüğe girip girmeyeceği 20 ay sürecek pilot uygulama ile belli olacak. 2022 Mart ayında IFAB, yapacağı olağan toplantıda kuralın tüm dünyada uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

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    Haberler Spor Tarihi kararı duyurdular: Futbola yeni kural! Denemeler başlıyor