Es-es 6 yedi TFF 1. Lig’e veda etti

TFF 1. Lig'de Altınordu evinde Eskişehirspor'u 6-3 yendi. Eskişehir bu sonuçla TFF 2. Lig'e düşen ilk takım oldu. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleri 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda Ahmet Dereli, 29'da Muzaffer Kocaer ve 89'da Burak İnce kaydetti. Eskişehirspor'un ise gollerini İbrahim Halil Öner ve Uğur Can Semizoğlu attı.
DERBİ MAÇTA KAZANAN BALIKESİRSPOR
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan derbi maçta Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Balıkesir'in gollerini Rayo (kendi kalesine) ve Manaj kaydetti. Bandırma'nın golü Doğan'dan geldi.
DERBİ MAÇTA KAZANAN BALIKESİRSPOR
TFF 1. Lig'in 28. haftasında oynanan derbi maçta Aydeniz Et Balıkesirspor, sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yendi. Balıkesir'in gollerini Rayo (kendi kalesine) ve Manaj kaydetti. Bandırma'nın golü Doğan'dan geldi.