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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    Es-es 6 yedi . Lig’e veda etti

    . Lig'de evinde Eskişehirspor'u 6-3 yendi. Eskişehir bu sonuçla . Lig'e düşen ilk takım oldu. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleri 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda , 29'da ve 89'da Burak İnce kaydetti. Eskişehirspor'un ise gollerini ve oğlu attı.

    Es-es 6 yedi TFF 1. Lig’e veda etti
    TFF 1. Lig'de evinde Eskişehirspor'u 6-3 yendi. Eskişehir bu sonuçla . Lig'e düşen ilk takım oldu. İzmir ekibini galibiyete taşıyan golleri 2, 32, 37 ve 77. dakikalarda , 29'da ve 89'da Burak İnce kaydetti. Eskişehirspor'un ise gollerini ve oğlu attı.

    DERBİ MAÇTA KAZANAN BALIKESİRSPOR
    . Lig'in 28. haftasında oynanan derbi maçta , sahasında 'u 2-1 yendi. Balıkesir'in gollerini (kendi kalesine) ve Manaj kaydetti. Bandırma'nın golü Doğan'dan geldi.

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    Haberler Spor Es-es 6 yedi TFF 1. Lig’e veda etti