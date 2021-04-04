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    • 04.04.2021 23:59
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    'da - maçında Diakhaby'e ırkçı saldırı!

    Son dakika haberi... İspanya 1. Futbol Ligi'nin () 29. haftasında oynanan - maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu akhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

    AA
    La Liga'da ırkçı saldırı!

    İspanya 1. Futbol Ligi'nde () oynanan - maçında, Valencia'nın Fransız futbolcusu akhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem, futbolun önüne geçti.

    Karşılaşmanın 1-1 devam ettiği 29. dakikada Cadiz'de forma giyen "Cala" lakaplı İspanyol futbolcu 'in kendisine ırkçı bir söylemde bulunduğunu ileri süren Diakhaby, konuyla ilgili karşılaşmanın hakemiyle konuşmasının ardından sarı kart gördü.

    TAKIM SAHADAN ÇEKİLDİ
    Olayın hemen ardından Diakhaby'ye destek veren Valencia'da tüm takım ve teknik kadro, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

    Yaklaşık 15 dakika sonra sahaya geri dönen Valencia'da Diakhaby'nin yerine oyuna girdi.

    Karşılaşma kaldığı 29. dakikadan itibaren oynanmaya devam etti.

    Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen Cadizli futbolcu Cala sahada kalmaya devam ederken, ev sahibi takım ikinci yarıya Cala'nın yerine 'yu sahaya alarak başladı.

    VALENCİA'DAN IRKÇILIĞA KINAMA, DİAKHABY'YE DESTEK
    , olayın hemen ardından sosyal medya hesabından iki paylaşım yaparak, "Takım toplanıp, arma için mücadele etme düşüncesiyle sahaya dönme kararı aldı. Ancak Valencia Kulübü, her türlü ırkçı saldırıyı kararlı bir şekilde kınamaktadır. Diakhaby'ye tam destek. Irkçılığa hayır. Futbolcu, ırkçı bir söyleme maruz kaldı ve takım arkadaşlarından sahaya çıkıp mücadele etmelerini istedi. Mouctar, hepimiz seninleyiz." ifadelerini kullandı.

    La Liga tarihinde ilk defa bir takım futbolda ırkçılıkla bağlantılı bir olaydan dolayı sahadan çekildi.

    Cadiz-Valencia maçı, ev sahibi takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona ererken, Diakhaby'nin maruz kaldığı ırkçı söylem futbolun önüne geçti.

    Maçın gollerini Cadiz'den Cala (Dk.14) ve Marcos Mauro (Dk. 88), Valencia'dan ise (Dk.19) attı.

    La Liga'da 33 puanlı Valencia 12'inci, 32 puanlı Cadiz ise 13'üncü sırada bulunuyor.

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    Haberler Spor İspanya La Liga'da Cadiz-Valencia maçında Diakhaby'e ırkçı saldırı!