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    • Spor
    • 05.04.2021 Gazete
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    Ankaragücü üçlük attı

    Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz biten maçta Ankaragücü aradığı golü 83. dakikada buldu. Pinto'nun ortasına altı pasın önünde kafayla dokunan Börven Ankaragücü'ne 3 puan getiren golü attı.

    Ankaragücü üçlük attı
    Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz biten maçta Ankaragücü aradığı golü 83. dakikada buldu. Pinto'nun ortasına altı pasın önünde kafayla dokunan Börven Ankaragücü'ne 3 puan getiren golü attı.

    ERZURUM'A KONYA DARBESİ
    Süper Lig'in 32. haftasında , deplasmanda 'u 2-1 yendi. 9'da ile öne geçen Konya'ya Erzurum 15'te ile cevap verdi. 44'de 'yı bir kez daha öne geçirdi. Skoru koruyan Konya maçı 2-1 kazandı.

    GENÇLERBİRLİĞİ ALANYA'YI YIKTI
    Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. 8'de ile öne geçen 'ne ev sahibi Alanya 37'de ile cevap verdi. 82. dakikada tecrübeli golcüsü Bogdan Stancu ile bir kez daha öne geçen başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    BAŞAKŞEHİR'DEN HARİKA FİNAL
    Başakşehir, 'yı son bölümdeki golleriyle 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini 26'da Tolga, 87'de Ömer Ali, 90+1'de atarken Malatya'nın tek sayısı 71'de 'den geldi. 79'da penaltı kaçırdı.

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