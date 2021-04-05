Ankaragücü üçlük attı

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşılaştı. Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk yarısı golsüz biten maçta Ankaragücü aradığı golü 83. dakikada buldu. Pinto'nun ortasına altı pasın önünde kafayla dokunan Börven Ankaragücü'ne 3 puan getiren golü attı.
ERZURUM'A KONYA DARBESİ
Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi. 9'da Milosevic ile öne geçen Konya'ya Erzurum 15'te Da Costa ile cevap verdi. 44'de Abdülkerim Konya'yı bir kez daha öne geçirdi. Skoru koruyan Konya maçı 2-1 kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ ALANYA'YI YIKTI
Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. 8'de Johanson ile öne geçen Gençlerbirliği'ne ev sahibi Alanya 37'de Berkan ile cevap verdi. 82. dakikada tecrübeli golcüsü Bogdan Stancu ile bir kez daha öne geçen başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN HARİKA FİNAL
Başakşehir, Yeni Malatya'yı son bölümdeki golleriyle 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini 26'da Tolga, 87'de Ömer Ali, 90+1'de Aleksic atarken Malatya'nın tek sayısı 71'de Adem'den geldi. 79'da Demba Ba penaltı kaçırdı.
ERZURUM'A KONYA DARBESİ
Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi. 9'da Milosevic ile öne geçen Konya'ya Erzurum 15'te Da Costa ile cevap verdi. 44'de Abdülkerim Konya'yı bir kez daha öne geçirdi. Skoru koruyan Konya maçı 2-1 kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ ALANYA'YI YIKTI
Gençlerbirliği deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. 8'de Johanson ile öne geçen Gençlerbirliği'ne ev sahibi Alanya 37'de Berkan ile cevap verdi. 82. dakikada tecrübeli golcüsü Bogdan Stancu ile bir kez daha öne geçen başkent ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.
BAŞAKŞEHİR'DEN HARİKA FİNAL
Başakşehir, Yeni Malatya'yı son bölümdeki golleriyle 3-1 yendi. Başakşehir'in gollerini 26'da Tolga, 87'de Ömer Ali, 90+1'de Aleksic atarken Malatya'nın tek sayısı 71'de Adem'den geldi. 79'da Demba Ba penaltı kaçırdı.