Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Galatasaray zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-Kırmızılılar etkisiz bir oyun ortaya koydu. 6. dakikada ceza sahası önünde Muhammed'in şutunu Hatay kalecisi Munir son anda kornere çeldi. 21. dakikada Hatay öne geçti.
ÖNCE DİOUF SONRA RİBERİO
Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 29'da sağdan kullanılan serbest vuruşta Riberio topu önünde buldu. Riberio harika bir vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. İlk yarı 2-0 sona erdi.
DEĞİŞİKLİKLER FAYDA ETMEDİ
Galatasaray, 2.yarıya 4 değişiklikle başlasa da oyunda üstünlüğü ele geçiremedi. 71'de ilk golün sahibi Diouf, farkı 3'e çıkarttı: 3-0. 79'da Popov VAR kontrolüyle kırmızı görünce ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda 10 kişiyle skoru korumayı başaranz Hatay sahadan 3-0 galip ayrıldı.