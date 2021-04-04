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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    Zorlu deplasmanında bozguna uğrayan ağır yara aldı

    'in 32. haftasında , deplasmanda 'a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi spor'a galibiyeti getiren golleri Diouf (2) ve kaydederken mücadelenin son anlarında  kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

    Zirve Hatayı affetmez

    Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor'a deplasmanda 3-0 yenilen Galatasaray zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-Kırmızılılar etkisiz bir oyun ortaya koydu. 6. dakikada ceza sahası önünde Muhammed'in şutunu Hatay kalecisi Munir son anda kornere çeldi. 21. dakikada Hatay öne geçti.

    ÖNCE DİOUF SONRA RİBERİO
    Sağ kanattan gelişen atakta Akintola'nın kale önüne gönderdiği topla buluşan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 29'da sağdan kullanılan serbest vuruşta Riberio topu önünde buldu. Riberio harika bir vuruşla farkı 2'ye çıkarttı: 2-0. İlk yarı 2-0 sona erdi.

    DEĞİŞİKLİKLER FAYDA ETMEDİ
    Galatasaray, 2.yarıya 4 değişiklikle başlasa da oyunda üstünlüğü ele geçiremedi. 71'de ilk golün sahibi Diouf, farkı 3'e çıkarttı: 3-0. 79'da Popov VAR kontrolüyle kırmızı görünce ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda 10 kişiyle skoru korumayı başaranz Hatay sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        EMİN BAYRAM İSYANI!
        G.Saray'da Gedson'un stoperde görev yapması tartışma yarattı. Taraftarlar, "Ozornwafor bu maçta da oynamayacaksa Emin Bayram neden gönderildi" dedi.

        FATİH TERİM'SİZ 39 PUAN KAYIP
        Cimbom teknik direktörü Fatih Terim'in kulübede olmadığı 29 lig maçında 39 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar Hatayspor deplasmanında da 3 puan bıraktı. Fatih Terim'siz Aslan, 29 lig maçında 13 galibiyet alırken 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Fatih Terim'in kulübede olmayışı Sarı-Kırmızılı oyuncuları da yine oldukça etkiledi.

        4 OYUNCUYA SERT MESAJ!
        G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının 2. yarısına 4 değişiklikle başladı. Saracchi, Mostafa Mohamed, Arda Turan ve Feghouli 2. yarıya başlayamadı. Özellikle Saracchi'nin performansı Terim'i çok kızdırdı.
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        Haberler Spor Zorlu Hatay deplasmanında bozguna uğrayan Galatasaray ağır yara aldı