FATİH TERİM'SİZ 39 PUAN KAYIP

Cimbom teknik direktörü Fatih Terim'in kulübede olmadığı 29 lig maçında 39 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar Hatayspor deplasmanında da 3 puan bıraktı. Fatih Terim'siz Aslan, 29 lig maçında 13 galibiyet alırken 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Fatih Terim'in kulübede olmayışı Sarı-Kırmızılı oyuncuları da yine oldukça etkiledi.