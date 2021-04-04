Fırtına zirve yarışında iki kritik puan kaybetti: Bordo-Mavililer son 4 maçta 7 puan bıraktı

Trabzonspor Sivas deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0. İlk 15 dakikada Sivas Trabzon karşısında baskı kurdu. Bu baskıyı kıran Fırtına 17. dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme, Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Şaşal başarılıydı.
BAKASETAS İLE GOLE YAKLAŞTI
İlk yarının son dakikasında Trabzonspor yine gole yaklaştı. Trabzon'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.
UĞURCAN KALESİNİ KAPATTI
51'de Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
EKUBAN'IN KAFASI DİREĞİ YALADI
58'de Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcusu Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Caleb Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.