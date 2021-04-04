Fırtına zirve yarışında iki kritik puan kaybetti: Bordo-Mavililer son 4 maçta 7 puan bıraktı

OYUNU KAYBETMEDEN OYNADIK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibe pozisyon vermedik gibi bir şey, tekrarına bakacağım ama hissettiğim buydu. Gelişiyoruz. Kolay değil. Bir oyunu geliştirmek kolay değil. Ama takımımız buna cevap veriyor. Oyunu kaybetmeden oynadık. 2 cezalımız var ve elimizdeki seçeneklerle salı günkü maça hazırlanacağız" dedi.