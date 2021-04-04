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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    Fırtına zirve yarışında iki kritik puan kaybetti: Bordo-Mavililer son 4 maçta 7 puan bıraktı

    'de zirve yarışı yapan , son haftaların formda ekibi 'a karşı yokları oynadı.. . Yiğidolar, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. 'da ve önemli fırsatları harcadı... Bordo-Mavililer, cezalı olan Yeşil Burunlu golcüsü Djaniny'yi zorlu Sivasspor deplasmanında çok aradı.

    Trabzon'un tadı yok

    Trabzonspor Sivas deplasmanında 2 puan bıraktı: 0-0. İlk 15 dakikada Sivas Trabzon karşısında baskı kurdu. Bu baskıyı kıran Fırtına 17. dakikada gole yaklaştı. Sol kanattan aldığı topla ceza alanı içine giren Nwakaeme, Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Şaşal başarılıydı.

    BAKASETAS İLE GOLE YAKLAŞTI
    İlk yarının son dakikasında Trabzonspor yine gole yaklaştı. Trabzon'un Yunan yıldızı Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu güçlükle kornere çeldi.


    UĞURCAN KALESİNİ KAPATTI
    51'de Yatabare'nin pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın sert şutunda, Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

    EKUBAN'IN KAFASI DİREĞİ YALADI
    58'de Bordo-Mavililer'in yıldız futbolcusu Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında ceza alanı içinde boş kalan Caleb Ekuban'ın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

        OYUNU KAYBETMEDEN OYNADIK
        Trabzonspor         Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Rakibe pozisyon vermedik gibi bir şey, tekrarına bakacağım ama hissettiğim buydu. Gelişiyoruz. Kolay değil. Bir oyunu geliştirmek kolay değil. Ama takımımız buna cevap veriyor. Oyunu kaybetmeden oynadık. 2 cezalımız var ve elimizdeki seçeneklerle salı günkü maça hazırlanacağız" dedi.

        YUNUS MALI YİNE KAYIP!
        Trabzonspor'un devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Yunus Mallı, Sivasspor deplasmanında vasat bir peformans sergiledi. Tecrübeli oyuncu 10 maçta henüz gol ve asist üretemedi.

        FIRTINA İKİ FİRE VERDİ
        Trabzonspor'da Sivasspor maçında sarı kart gören Abdulkadir Parmak ve Edgar Ie cezalı duruma düştü. İki oyuncu da Kayseri'ye karşı oynamayacak.

            12 SEZON SONRA İLK KEZ
            Trabzonspor             2008-2009 sezonundan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonunda oynadığı iki Sivasspor maçında da rakibini mağlup edemedi.

            YUSUF SARI 4 AY SONRA 11'DE
            Trabzonspor'da genç yıldız Yusuf Sarı dünkü Sivasspor maçına ilk 11'de başladı. Yusuf Sarı tam 14 maç sonra kadroda yer aldı. Bordo- Mavililer'in sağ kanat oyuncusu, geride kalan 32 haftada sadece Galatasaray maçında 11'de başlamıştı... Böylelikle Yusuf 4 ay sonra 11'de başlamış oldu.
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            Haberler Spor Fırtına zirve yarışında iki kritik puan kaybetti: Bordo-Mavililer son 4 maçta 7 puan bıraktı