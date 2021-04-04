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    • Spor
    • 04.04.2021 Gazete
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    'de Başkan ve yöneticiler futbol takımı ile barbekü partisinde bir araya geldiler

    maçı öncesi kenetlendi. Başkan ve Yönetim idmanın ardından takımla barbeküde bir araya geldi. Koç, "Şampiyonluk mücadelemiz son ana kadar sürecek" dedi. Başkan Ali Koç Bulut'un yerine takımın teknik sorumlusu olan için, "Başarılı olacağına inancım tam" dedi.

    Dev seferberlik

    Fenerbahçe'den Yukatel spor maçı öncesinde birlik mesajı geldi.

    Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna Başkan , Yönetim Kurulu Üyeleri ve , teknik patron ve ekibi, oyuncular, Genel Koordinatörümüz ile personel katıldı.

    Barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşanırken; Başkan Ali Koç futbolcularla tek tek ilgilendi ve onlarla sohbet etti.

    Başkan Koç, "Sizden Denizli maçı ile birlikte bir çıkış süreci bekliyorum. Şampiyonluk mücadelemiz son ana kadar sürecek" dedi. Emre Belözoğlu da "Yepyeni bir motivasyonla tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" ifadesini kullandı.

    KRAFT: DAHA DA GELİŞECEK
    Kaleci     antrenörü Kraft, "y sürekli gelişiyor. Eksikleri üzerine gidiyoriz a çok çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yöneticiler futbol takımı ile barbekü partisinde bir araya geldiler