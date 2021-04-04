Fenerbahçe'den Yukatel Denizlispor maçı öncesinde birlik mesajı geldi.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonuna Başkan Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki, teknik patron Emre Belözoğlu ve ekibi, oyuncular, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ile personel katıldı.

Barbekü organizasyonunda keyifli anlar yaşanırken; Başkan Ali Koç futbolcularla tek tek ilgilendi ve onlarla sohbet etti.

Başkan Koç, "Sizden Denizli maçı ile birlikte bir çıkış süreci bekliyorum. Şampiyonluk mücadelemiz son ana kadar sürecek" dedi. Emre Belözoğlu da "Yepyeni bir motivasyonla tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız" ifadesini kullandı.

KRAFT: ALTAY DAHA DA GELİŞECEK

Kaleci antrenörü Kraft, "Altay sürekli gelişiyor. Eksikleri üzerine gidiyoriz Yan toplara çok çalışıyoruz" ifadesini kullandı.