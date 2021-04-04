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    • Spor
    • 04.04.2021 16:07
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    • 04.04.2021 16:07
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    Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'in 32. haftasında Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımın hedefi de mutlak üç puan. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

    Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE

    'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

    BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

    Başakşehir: , , Ponck, , Cemali, , Youssouf, , , ,

    Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Ahmed, Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh

    BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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    Haberler Spor Başakşehir - Yeni Malatyaspor | CANLI ANLATIM İZLE