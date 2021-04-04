Ankaragücü 1-0 Antalyaspor | Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Başkent ekibi 1-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golü 83. dakikada Borven kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 32'ye yükseltirken Antalyaspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada Lobzhanidze'nin kullandığı serbest vuruşta Borven penaltı noktasının üzerinde kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.
15'inci dakika Amilton'un sert şutunda top savunmadan sekti, seken topa Sam yakın mesafeden vurdu, top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
31'inci dakikada sağ çaprazdan Alper Potuk, kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Top yan ağlarda kaldı.
38'inci dakikada pas yaparak ceza yayına gelen Antalyaspor'da Fredy soL kanattan içeri çıkardı. Amilton'un şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.