Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 30'a yükseltti. Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sefa topu ceza sahası sağındaki Johansson ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

17'nci dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde yükselen Mustafa'nın vuruşunda top kalecide kaldı.