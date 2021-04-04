Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kırmızı-siyahlılar 2-1 kazandı.
Gençlerbirliği'nin gollerini 6. dakikada Johansson ve 82'de Bogdan Stancu kaydetti. Akdeniz temsilcisinin tek golü ise 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi galibiyet serisini 3 maça çıkardı ve puanını 30'a yükseltti. Alanyaspor ise 39 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında Sefa topu ceza sahası sağındaki Johansson ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
17'nci dakikada Alanyaspor'un Kadzior ile sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde yükselen Mustafa'nın vuruşunda top kalecide kaldı.
27'nci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Kadzior ceza alanı sol çaprazından direkt dibine doğru vuruş yaptı. Kaleci Nordfelt topu rahat kontrol etti.
38'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Davidson şansını denedi top kaleciden sekerek ceza alanı solundaki Berkan'ın önünde kaldı. Berkan'ın sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.
51'inci dakikada Alanyaspor Kadzior ile soldan kullandığı serbest vuruşta Fatih topa yükseldi. Top az farkla auta gitti.