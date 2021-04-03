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    • Spor
    • 03.04.2021 Gazete
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    'den futbolculara astronomik prim dağıtıldığı iddialarına cevap

    ’da prim tartışması… Ay-Yıldızlı takımda ’nde , ve maçları için sürpriz bir prim iddiası ortaya atıldı. Bu 3 maçta dağıtılan primlerin yaklaşık 36 milyon TL olduğu ve futbolculara galibiyet başına 100’er bin Euro (960 bin TL) para ödendiği iddia edildi… Yaşanan gelişmeler üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Prim iddiaları asılsız

    'da prim tartışması… Ay-Yıldızlı takımda 'nde , ve maçları için sürpriz bir prim iddiası ortaya atıldı. Bu 3 maçta dağıtılan primlerin yaklaşık 36 milyon TL olduğu ve futbolculara galibiyet başına 100'er bin Euro (960 bin TL) para ödendiği iddia edildi… Yaşanan gelişmeler üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamalar, "Şu anda uz tarafından müsabaka bazında belirlenmiş bir prim bedeli olmadığı gibi, gerek Milli Takım oyuncularımızın gerekse de teknik heyetimizin bu yönde bir beklentisi ve talebi söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı. Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü de prim iddilarını sert bir dille yalanladı. , "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Benim böyle bir konudan bilgim yok. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi konuşuruz ne parayı konuşuruz ne de başka bir şeyi. Biz tamamen 'nın başarısına odaklanmış durumdayız" dedi.

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    Haberler Spor TFF'den A Milli futbolculara astronomik prim dağıtıldığı iddialarına cevap