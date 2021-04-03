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    • Spor
    • 03.04.2021 Gazete
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    , ile final gibi bir maça çıkıyor! Hedef isine kadar ligde fire vermemek

    , maçına adeta final gözüyle bakıyor… Milli ara sonrasında bugün Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar zorlu maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom kaos anlarındaki performansına güveniyor.

    Hataya yer yok!

    Galatasaray, Hatayspor maçına adeta final gözüyle bakıyor… Milli ara sonrasında bugün Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar zorlu maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom kaos anlarındaki performansına güveniyor.

    SAVUNMADA BÜYÜK SIKINTI VAR
    Cimbom'da zorlu maç öncesi Yedlin, Luyindama, Marcao, Kerem, Emre ve Taylan Antalyalı forma giyemeyecek. Eksik Aslan, ligin formda ekibi önünde eksiklerine rağmen galibiyet arayacak.

    SERİYE BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR
    Son 4 maçta 8 puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar'da Fatih Terim ve Ümit Davala bugün kulübede olamayacak. Sarı-Kırmızılılar, Hatay galibiyetiyle ligde bir seriye başlamak istiyor.

        DERBİYE KADAR FİRE YOK!
        Galatasaray'ın         hedefi ligde önündeki 7 maçı kazanarak Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak. Fatih Terim ve öğrencileri 21 puanla rakiplerine de mental açıdan darbe vurmayı planlıyor.

        GALATASARAY HATAY'DA TEK FORVETLE
        Galatasaray         Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Hatayspor deplasmanında tek forvetle mücadele edecek. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed kulübede olacak. Falcao ise ilk 11'de başlayacak.

        ÖNCE ÇALIŞTI SONRA UÇTU!
        Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı idmanla tamamladı. Futbolcuların moralli olduğu gözlendi. İdmanda Gedson Fernandes de yer aldı. Sarı- Kırmızılılar akşam saatlerinde Hatay'a uçtu. Galatasaray'ı Hatay'da bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.
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        Haberler Spor Galatasaray, Hatayspor ile final gibi bir maça çıkıyor! Hedef Beşiktaş derbisine kadar ligde fire vermemek