Galatasaray, Hatayspor maçına adeta final gözüyle bakıyor… Milli ara sonrasında bugün Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak Sarı-Kırmızılılar zorlu maçtan 3 puan çıkarmanın peşinde. Şampiyonluk yarışında hata yapmak istemeyen Cimbom kaos anlarındaki performansına güveniyor.
SAVUNMADA BÜYÜK SIKINTI VAR
Cimbom'da zorlu maç öncesi Yedlin, Luyindama, Marcao, Kerem, Emre ve Taylan Antalyalı forma giyemeyecek. Eksik Aslan, ligin formda ekibi önünde eksiklerine rağmen galibiyet arayacak.
SERİYE BAŞLAMAYI HEDEFLİYOR
Son 4 maçta 8 puan kaybeden Sarı- Kırmızılılar'da Fatih Terim ve Ümit Davala bugün kulübede olamayacak. Sarı-Kırmızılılar, Hatay galibiyetiyle ligde bir seriye başlamak istiyor.