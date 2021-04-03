ÖNCE ÇALIŞTI SONRA UÇTU!

Galatasaray, Hatayspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı idmanla tamamladı. Futbolcuların moralli olduğu gözlendi. İdmanda Gedson Fernandes de yer aldı. Sarı- Kırmızılılar akşam saatlerinde Hatay'a uçtu. Galatasaray'ı Hatay'da bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı.