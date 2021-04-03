Devre arasında Rum kulübü Apollon Limassol'dan sessiz sedasız transfer edilen Attila Szalai kısa sürede Fenerbahçe'nin kilit isimlerinden biri oldu. Sadece 2.5 milyon Euro ödenerek alınan genç stoper, Dünya Kupası elemelerinde Macaristan formasıyla gösterdiği başarılı performansı sonrası dev kulüplerin kadarına girdi.

Savunma istatistiklerinde elemelerin en iyi futbolcularından biri olan Szalai için sezon sonunda bol sıfırlı bir teklif gelebileceği belirtiliyor. UEFA ile yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar futbolcu alabilen Sarı-Lacivertliler, genç stoperi önemli bir rakama satarak elini rahatlatabilir. 23 yaşındaki Szalai'nin ismi özellikle Bundesliga kulüpleriyle çok yakından anılıyor.