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    • Spor
    • 03.04.2021 Gazete
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    'ye piyangosu kapıda!

    'nin 2.5 milyon Euro'ya aldığı Macar yıldız elemelerindeki performansıyla dev kulüplerin radarına girdi. Sezon sonu yönetimin tüm transfer planlamasını değiştirecek bir teklif gelebilir.

    Szalai piyangosu kapıda!

    Devre arasında kulübü 'dan sessiz sedasız transfer edilen kısa sürede 'nin kilit isimlerinden biri oldu. Sadece 2.5 milyon Euro ödenerek alınan genç stoper, elemelerinde formasıyla gösterdiği başarılı performansı sonrası dev kulüplerin kadarına girdi.

    Savunma istatistiklerinde elemelerin en iyi futbolcularından biri olan Szalai için sezon sonunda bol sıfırlı bir teklif gelebileceği belirtiliyor. ile yaptığı anlaşma gereği sattığı kadar futbolcu alabilen Sarı-Lacivertliler, genç stoperi önemli bir rakama satarak elini rahatlatabilir. 23 yaşındaki Szalai'nin ismi özellikle kulüpleriyle çok yakından anılıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'ye Atilla Szalai piyangosu kapıda!