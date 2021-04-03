Fenerbahçe ligde kalan 10 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor... Sarı-Lacivertliler'de Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu hemen hemen her fırsatta oyuncularına bunu başarabileceklerini söylüyor.

Süper Lig'de teknik sorumlu olarak ilk sınavını pazartesi günü Denizlispor karşısında verecek olan Belözoğlu oyuncularına, "Tarihe geçmek bizim elimizde. 10 maçımız kaldı. Henüz her şey bitmiş değil. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kalan maçlarımızın tamamını kazandığımız taktirde hepimiz tarihe geçeceğiz. Bunu başarmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertli oyuncularıyla sürekli toplantı yapan Belözoğlu'nun iç sahada alınan kötü sonuçların pozitife dönmesi için sürekli uyarılarda bulunduğu gelen bilgiler arasında.