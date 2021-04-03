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    • Spor
    • 03.04.2021 Gazete
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    'de takımın yeni teknik patronu oğlu 10'da 10 istiyor

    ligde kalan 10 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor... Sarı-Lacivertliler'de Teknik Sorumlu oğlu hemen hemen her fırsatta oyuncularına bunu başarabileceklerini söylüyor. 'de teknik sorumlu olarak ilk sınavını pazartesi günü karşısında verecek olan Belözoğlu oyuncularına, "Tarihe geçmek bizim elimizde. 10 maçımız kaldı. Henüz her şey bitmiş değil. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kalan maçlarımızın tamamını kazandığımız taktirde hepimiz tarihe geçeceğiz. Bunu başarmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

    Hedef 10'da 10

    Fenerbahçe ligde kalan 10 maçı da kazanarak mutlu sona ulaşmak istiyor... Sarı-Lacivertliler'de Teknik Sorumlu oğlu hemen hemen her fırsatta oyuncularına bunu başarabileceklerini söylüyor.

    'de teknik sorumlu olarak ilk sınavını pazartesi günü karşısında verecek olan Belözoğlu oyuncularına, "Tarihe geçmek bizim elimizde. 10 maçımız kaldı. Henüz her şey bitmiş değil. Rakiplerimiz de puan kaybedecek. Kalan maçlarımızın tamamını kazandığımız taktirde hepimiz tarihe geçeceğiz. Bunu başarmak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

    Sarı-Lacivertli oyuncularıyla sürekli toplantı yapan Belözoğlu'nun iç sahada alınan kötü sonuçların pozitife dönmesi için sürekli uyarılarda bulunduğu gelen bilgiler arasında.

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    Haberler Spor Fenerbahçe'de takımın yeni teknik patronu Emre Belözoğlu 10'da 10 istiyor