Fırtına yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Bordo- Mavililer devre arasında kadrosuna katamadığı Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki forveti Fode Koita ile görüşmelerde çok önemli mesafe kat etti. Alınan bilgilere göre Gineli yıldızın menajeri ön sözleşme imzalamak için şehre davet edildi. Trabzonspor'un Koita ile 3 yıllık sözleşme ve 800 bin Euro garanti ücret karşılığında prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Bu sezon Kasımpaşa forması ile sadece 11 maça çıkıp 4 gol atan tecrübeli forvet, yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle uzun süre kadro dışı kaldı. Sosyal medya üzerinden kendisine çok sayıda mesaj atan taraftarlara zaman zaman cevap veren Koita'nın, sürekli olarak Trabzonspor için, "Çok büyük bir takım" vurgusu yaptığı öğrenildi.