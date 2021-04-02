Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Benik Afobe'nin forma giyemeyeceği açıklandı.



Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.



ÖDEM TESPİT EDİLMİŞ OLUP TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR

Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır." dedi.

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