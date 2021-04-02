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    • 02.04.2021 15:00
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    SON DAKİKA: Trabzonspor'da Afobe şoku: maçında forma giyemeyecek

    Son dakika haberine göre, ’in 32. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak Trabzonspor'da Benik Afobe’nin forma giyemeyeceği açıklandı.

    Sivasspor maçı öncesi Fırtına'da sakatlık şoku

    'in 32. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak Trabzonspor'da Benik Afobe'nin forma giyemeyeceği açıklandı.


    Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr. , Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.


    ÖDEM TESPİT EDİLMİŞ OLUP TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR
    Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır." dedi.

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