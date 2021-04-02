Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin en önemli transfer hedefi olan Moussa Marega konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mali'li yıldızın Porto ile yaptığını görüşmelerden sonuç alamadığı belirtiliyor. Portekiz basına göre Marega masadan kalktı.
ARTIK PORTO DEFTERİ KAPANIYOR
Gazeteler ve internet siteleri, Porto ile anlaşamayan golcü futbolcunun artık yeni teklifleri değerlendirdiğini yazdı. Haberlerde, Fenerbahçe'nin en şanslı takım olduğu ifade edildi.
FENER BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Yaklaşık 2 ay önce Marega'nın menajeriyle ilk teması kuran Sarı-Lacivertliler bu transferi bitirmeyi çok istiyor. Yönetim, Malili forveti ikna için her türlü fedakarlığı yapacak.