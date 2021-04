Mohamed: Galatasaray benim için uğraşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

LİVERPOOL İÇİN MÜTHİŞ ŞAMPİYONLUK BELGESELİ

Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğu, başarının mimarları ile TV+'ta tekrar yaşanıyor. 'The End of the Storm' belgeselinde Klopp ve öğrencilerinin sıra dışı sezonuna tanıklık edilebilecek.