Mohamed: Galatasaray benim için uğraşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KENAN KARAMAN'A UDINESE KANCASI

Sezon sonunda Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'ın adı uzun süredir 4 büyüklerle anılıyor. Transfer savaşını kimin kazanacağı konuşulurken, milli futbolcuya İtalya'dan da bir talip çıktı. Çizme basınına göre, Tolgay Arslan'ın da formasını giydiği Udinese transfer için devreye girdi.