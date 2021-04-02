Mohamed: Galatasaray benim için uğraşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Cimbom'un devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed, ülkesinin basınına konuşu. M.United ve Lazio'nun da transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız golcü, "G.Saray'da mutluyum. Benim bildiğim kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor" diye konuştu.
AYDINUS'UN VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Süper Lig'de yarın Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yönetecek Fırat Aydınus'un corona virüs testi pozitif çıktı… 833 gün sonra G.Saray'ın maçına atanan Aydınus'un yerine başka bir hakem atanacak... Aydınus'un yönettiği son G.Saray maçı sonrası Fatih Terim 10 maç ceza almıştı.
KASIMPAŞA HAZIKLIKLARI TAM GAZ
Lider Beşiktaş pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarında futbolcuların hırsı dikkat çekti.