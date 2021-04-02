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    • Spor
    • 02.04.2021 Gazete
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    Mohamed: Galatasaray benim için uğraşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Cimbom'un devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed, ülkesinin basınına konuşu. M.United ve 'nun da transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız golcü, "G.Saray'da mutluyum. Benim bildiğim kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor" diye konuştu.

    Mohamed: Galatasaray benim için uğraşıyor

    Cimbom'un devre arasında Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mohamed, ülkesinin basınına konuşu. M.United ve Lazio'nun da transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız golcü, "G.Saray'da mutluyum. Benim bildiğim kulübüm bonservisimi almaya çalışıyor" diye konuştu.

    AYDINUS'UN VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
    Süper Lig'de yarın Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı yönetecek Fırat Aydınus'un corona virüs testi pozitif çıktı… 833 gün sonra G.Saray'ın maçına atanan Aydınus'un yerine başka bir hakem atanacak... Aydınus'un yönettiği son G.Saray maçı sonrası Fatih Terim 10 maç ceza almıştı.

    KASIMPAŞA HAZIKLIKLARI TAM GAZ
    Lider Beşiktaş pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçlarında futbolcuların hırsı dikkat çekti.

        KARTAL'DA KART ALARMI
        Covid, sakatlıklar ve cezalar nedeniyle sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta kart alarmı verildi. Teknik heyet kart sınırında olan Necip, Rossier ve Josef'i uyardı.

        ANADOLU EFES UZATMADA GÜLDÜ
        THY Euroleague'de 33. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia'yı uzatmaya giden maçta deplasmanda 111-101 mağlup etti. Anadolu Efes'te Shane Larkin 30 sayıyla oynarken, Simon 21, Micic 16 sayıyla oynadı. Ev sahibi Baskonia'da ise Polonara'nın 21 sayısı galibiyete yetmedi.

        LİVERPOOL İÇİN MÜTHİŞ ŞAMPİYONLUK BELGESELİ
        Liverpool'un Premier Lig şampiyonluğu, başarının mimarları ile TV+'ta tekrar yaşanıyor. 'The End of the Storm' belgeselinde Klopp ve öğrencilerinin sıra dışı sezonuna tanıklık edilebilecek.

            YENİ MALATYASPOR'DA 4 FUTBOLCU COVİD OLDU
            Hafta sonu oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıkları sürdüren Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır" denildi.

            YUKATEL DENİZLİ MESAİSİ SÜRÜYOR
            F.Bahçe, Denizli ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Belözoğlu yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü ve taktik ağırlıklı geçti.


            F.BAHÇE SANAL ALEMDE REKORA KOŞUYOR
            Fenerbahçe'nin youtube kanalı 1 milyon 946 bin 358 abone sayısına ulaşarak 2 milyon abone sınırına geldi. Sarı-Lacivertli kulüp youtube kanalından aylık ortalama 600 bin TL civarında gelir elde ediyor.

                KARANTİNADAKİLER TEST OLACAKLAR
                Covid-19 testi pozitif çıkan başta İrfan Can Kahveci olmak üzere toplam 5 futbolcu bugün yeniden Covid-19 testine girecekler.

                ABDULLAH AVCI'DAN ABDÜLKADİR MÜJDESİ
                Dün bir açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, Abdülkadir Ömür'ün durumunun iyiye gittiğini Mayıs ayına yetişebileceğini söyledi. Avcı, Trondsein'in yine mayısta forma giyebileceğini de ifade etti.

                KENAN KARAMAN'A UDINESE KANCASI
                Sezon sonunda Düsseldorf ile sözleşmesi bitecek olan Kenan Karaman'ın adı uzun süredir 4 büyüklerle anılıyor. Transfer savaşını kimin kazanacağı konuşulurken, milli futbolcuya İtalya'dan da bir talip çıktı. Çizme basınına göre, Tolgay Arslan'ın da formasını giydiği Udinese transfer için devreye girdi.
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                Haberler Spor Mohamed: Galatasaray benim için uğraşıyor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)