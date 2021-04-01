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    • 01.04.2021 23:51
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    THY Avrupa Ligi'nden Anadolu Efes rüzgarı! 101-111 Anadolu Efes

    Son dakika haberleri... Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 33. hafta maçında deplasmanda İspanya ekibi 'yı uzatma sonunda 111-101 mağlup etti.

    THY Avrupa Ligi'nden Anadolu Efes rüzgarı!

    THY Avrupa Ligi'nden Anadolu Efes rüzgarı esti.

    Play-off'lara katılmayı önceden garantileyen Anadolu Efes, kentindeki Buesa Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başladı ve ilk çeyreğini 22-19 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 46-41 üstünlükle girdi.

    10 FARKLA KAZANDI
    Çekişmeli geçen ikinci yarıda üçüncü periyot 65-63 konuk ekip Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmanın normal süresi ise 92-92 eşitlikle sona erdi. Uzatmaya 6-0'lık seriyle başlayan İstanbul temsilcisi, skor avantajını iyi kullanarak karşılaşmayı 111-101 kazandı.

    Maçın en skorer oyuncusu, 30 sayı üreten Anadolu Efesli oldu. Krunoslav Simon 21, 16, Adrien Moerman 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

    Anadolu Efes, organizasyonda 22. galibiyetine uzanırken, ise 15. mağlubiyetini aldı.

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    Haberler Spor THY Avrupa Ligi'nden Anadolu Efes rüzgarı! Saski Baskonia 101-111 Anadolu Efes