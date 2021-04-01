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    • 01.04.2021 15:25
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    SON DAKİKA! 'ta Aboubakar depremi! Kötü haber geldi

    Son dakika haberine göre 'ın liderliğinde büyük pay sahibi olan Kamerunlu forvet 'ın sakatlığı ile ilgili Beşiktaş'tan açıklama geldi.

    Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Kötü haber geldi

    'ın Kamerunlu forveti 'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandığı duyuruldu.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kamerun Milli Takımı'nın 30 Mart'ta Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirmesi neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup, tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Aboubakar depremi! Kötü haber geldi