Saray’da seçim belirsizliği!

Galatasaray'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. Burak Elmas, Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Tuncer Hunca aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil. Bunun yanında Başkan Mustafa Cengiz'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında.
BAŞKANIN KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önümüzdeki günlerde başkanlık yarışında olup olmayacağıyla ilgili net mesajlar vermesi bekleniyor.
BAŞKANIN KARARI BEKLENİYOR
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önümüzdeki günlerde başkanlık yarışında olup olmayacağıyla ilgili net mesajlar vermesi bekleniyor.