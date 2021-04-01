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    • Spor
    • 01.04.2021 Gazete
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    ’da seçim belirsizliği!

    'da seçim belirsizliği sürüyor... Genel Kurul tarihi hala belirlenmedi. 4 aday çıktı ama Başkan ’in adaylığı hala kesin değil.

    Saray’da seçim belirsizliği!
    Galatasaray'da bir yanda seçim havası yaşanırken diğer yandan da belirsizlikler dikkat çekiyor. , , ve Tuncer Hunca aday olacaklarını açıklarken genel kurulun tarihi hala belli değil. Bunun yanında Başkan 'in de aday olup olmayacağı kesin değil. Sağlık sorunları yaşamasına karşın Cengiz'in aday olma ihtimalinin olduğu ifade ediliyor. Başkan Cengiz'in önümüzdeki günlerde daha net mesajlar verebileceği öğrenildi. Şampiyonluk yarışındaki takımın konsantrasyonunun bozulmaması için de söylemlerde dikkat edildiği de gelen haberler arasında.

    BAŞKANIN KARARI BEKLENİYOR
    Başkanı Mustafa Cengiz'in önümüzdeki günlerde başkanlık yarışında olup olmayacağıyla ilgili net mesajlar vermesi bekleniyor.
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