Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ligin kaderini belirleyecek olan maçlardan birisi olan derbi, Vida ve Ozan Tufan'ın golleriyle 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösteren Sergen Yalçın'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i eleştirerek, "Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" dedi.
"HAKEM ARKADAŞTAN MEMNUN DEĞİLİZ"
İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları...
"1 puandan memnun değilim. Çünkü oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. Özellikle öne geçtikten sonra maçı bitirecek çok fazla pozisyon yakaladık. Ama çok cesur harcadık pozisyonları. Fenerbahçe kalecisini tebrik etmek lazım."