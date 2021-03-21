Hakem arkadaşlar ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçlarımızı da yönetti. Hakem arkadaştan memnun değiliz. Bir daha da kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan hakemler gelirse çok iyi olur.

Bu bir oyun. Oyuncular hata yapabiliyor. Maç da kaybedebiliriz. Oyunun geneline baktığımız zaman oyuncularımızın performansından memnunuz. Erkenden bitirebileceğimiz bir maçtı. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bir ara var. Bu arayı en şekilde dinleneceğiz.

Bu oyuncular salı günü 120 dakika top oynadı kupa maçında. Ama istekli ve arzuluydu takım. Oynanan oyundan ve mücadelenden çok memnunum. Sonuç beraberlik oldu. Bu tür sonuçlar çıkar. Daha ligin bitmesine çok zaman var. Devamına bakacağız."

"GALİBİYETİ HAK ETTİK"