Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu, bugün gerçekleştirilen sabah idmanının ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emre Belözoğlu "Hayalim Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan birisi olmak" dedi.
NE GÖREV VERİLSE ONU YAPARIZ
Belözoğlu şöyle devam etti: F.Bahçeliler'in beklentilerini karşılarsak sezon sonunda oturur değerlendiririz. Bize ne görev verilirse onu yaparız. Sonunu düşünen kahraman olamaz.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
Fenerbahçeliler'e uyandıklarında mutlu olacakları bir takım kurmak için bu göreve soyundum. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Bu arada 1 kişi daha teknik ekibe katılacak.