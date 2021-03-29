Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, canlı yayında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Samandıra Tesisleri'ndeki basın toplantısında Belözoğlu, Erol Bulut, Ozan Tufan ve son 10 maçlık hedef hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN EROL BULUT'A TEŞEKKÜR!
Ülkemiz ve dünya zor bir dönemden geçiyorum. Covid-19 sürecinin bitmesini temenni ediyorum. Milli takımımızın gösterdiği başarı, oyuncuları tebrik ediyorum. Ülkemizin yüzünü güldürdüler. Değerli ve önemli jenerasyona yakışan bir oyun oynuyorlar. Erol Bulut hocamıza hizmetleri için teşekkür ediyorum.
'İNŞALLAH BÜTÜN FENERBAHÇELİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜRÜZ'
Sezon sonu için bir planım yok, 10 haftayı en iyi şekilde en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edeceğim. Hem zekamı hem kalbimi buraya koymaya devam edeceğim. En büyük hayalim 7 senedir süren şampiyonluk özlemini dindirmek, bütün Fenerbahçelilerin yüzünü güldürmek istiyorum.