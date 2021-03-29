'DAHA FAZLA TOPA SAHİP OLACAĞIZ'

Oyunun bize kattığı değerler de var. Özellikle iç saha performansını daha yukarı çekmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Gerçekçi olmak gerekirse iç saha performansı üzerinde çalışacağız. Daha fazla topa sahip olan takım olacağız.

SERGEN YALÇIN VE FATİH TERİM SÖZLERİ...

Her teknik adamın oyuna bakışı var. Sahanın içinde en uzun süre oynayan birisi olarak özelliklerimi arkadaşlarıma anlatmaya çalışacağım. Şenol Güneş'e Fatih Terim'e Sergen Yalçın'a saygı duyuyorum. Hedeflerim çok büyük. Bana ne görev verilirse verilsin en iyisini yapmak için uğraşacağım.

Oynanmamış bir maçı 3 puan olarak görmüyorum. İşimiz kolay değil. Fenerbahçe'nin genlerine hitap eden bir oyun oynamak istiyoruz.