OYUNA GİRDİ OYUNUN TEMPOSU DEĞİŞTİ

Ozan Tufan beraber oynadığım çok değer verdiğim bir oyuncu. Ozan'ın evlilikle birlikte çok olumlu yönde ivmeleneceğini düşünüyorum. Milli takımdaki oyunu bizi çok mutlu etti. Beşiktaş maçında oyuna girdi oyunun temposu değişti. Doğru oyunu oynadığında Ozan Tufan çok değerli bir oyuncu. Futbolcu yaşı kaç olursa olsun gelişmeye devam etmelidir.



'FUTBOLU BIRAKMASAYDIM MİLLİ TAKIMDA OYNAYAMAZDIM...'

Kendimi mental olarak son 10 haftaya çok iyi hazırlamaya çalışacağım. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Bunu hissettireceğiz. Ama futbolda 2 artı 2 her zaman 4 etmez. Erol Bulut'tan enkaz devralmadık. Ortada iyi bir takım var. Bu takımı geliştireceğiz inşallah. Futbolu bırakmasaydım şu an bu Milli Takım'da oynayamazdım. Bu Milli Takım'da oynamak çok zor, çok iyiler.