Aziz Tetteh kimdir, kaç yaşında, nereli? Futbolcu Aziz Tetteh çocuğu ölüm sebebi nedir?

AZİZ TETTEH ÇOCUĞU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Gaziantep'te forma giyen Aziz Tetteh'in çocuğu hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada "başın sağolsun Aziz Tetteh, Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Tetteh ve ailesine en içten dileklerimizle başsağlığı diliyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.