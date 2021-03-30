Aziz Tetteh kimdir, kaç yaşında, nereli? Futbolcu Aziz Tetteh çocuğu ölüm sebebi nedir?

Aziz Tetteh kimdir, kaç yaşında, nereli? Gaziantep FK futbolcusu Aziz Tetteh'in çocuğu hayatını kaybetti. Üzücü haber kulüpten yapılan resmi açıklamayla duyuruldu. Peki Aziz Tetteh kimdir?
AZİZ TETTEH ÇOCUĞU ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?
Gaziantep'te forma giyen Aziz Tetteh'in çocuğu hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan açıklamada "başın sağolsun Aziz Tetteh, Futbolcumuz Aziz Tetteh ve eşi Akosua'nın hayata gelmesini bekledikleri bebeklerinin 5 aylık olarak erken doğumla dünyaya geldikten sonra, hastanedeki bir süre tedavisinin ardından hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Tetteh ve ailesine en içten dileklerimizle başsağlığı diliyor, değerli eşi Akosua'nın da en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
AZİZ TETTEH KİMDİR?
Dinamo Moskova'dan Gaziantep'e transfer olan 30 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Aziz Tetteh, kariyerine 2008'de ülkesinde başladı. Ardından Udinese, Xerez, Granada, Leganes, Monteneros, Lech Poznan ve Dinamo Moskova takımlarında forma giyen başarılı oyuncu, 2019'da ise Gaziantep ile anlaştı.