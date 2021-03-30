Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı şifreli mi şifresiz mi?

TÜRKİYE - LETONYA MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takımımız bugün Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya'yla karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Letonya'yla 7. kez karşı karşıya gelecek. İlk ve tek galibiyet 1924'te yani neredeyse 100 yıl önce alındı.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, bugün gruptaki 3. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Hollanda'yı 4-2, 2. mücadelede ise Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek ikide iki ile elemelere başlayan Ay-Yıldızlılar'da 3. maçta da hedef galibiyet. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 21.45'te başlayacak. Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin düdük çalacağı mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.