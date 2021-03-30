Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı şifreli mi şifresiz mi sorularına yanıt aranıyor. Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız zorlu mücadelede 3 pun için sahaya çıkacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanan milliler yola tüm hızıyla devam etmek istiyor. Peki Türkiye Letonya maçı hangi kanalda?
TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı konuk edeceği müsabaka 30 Mart 2021 Salı günü oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak olan mücadele bu kez TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
G grubunda Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alan Milli takım 6 puanla ilk sırada bulunuyor.
TÜRKİYE - LETONYA MUHTEMEL 11'LER
A Milli Takımımız bugün Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya'yla karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Letonya'yla 7. kez karşı karşıya gelecek. İlk ve tek galibiyet 1924'te yani neredeyse 100 yıl önce alındı.
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, bugün gruptaki 3. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Hollanda'yı 4-2, 2. mücadelede ise Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek ikide iki ile elemelere başlayan Ay-Yıldızlılar'da 3. maçta da hedef galibiyet. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 21.45'te başlayacak. Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin düdük çalacağı mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.