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    • 30.03.2021 16:02
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    ? şifresiz mi?

    şifresiz mi? ? Dünya Kupası elemelerinde A Milli Futbol Takımımız Letonya ile krşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu. Peki Türkiye Letonya maçı hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı şifreli mi şifresiz mi?

    Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı şifreli mi şifresiz mi sorularına yanıt aranıyor. Dünya Kupası elemelerinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız zorlu mücadelede 3 pun için sahaya çıkacak. Gruptaki ilk iki maçını kazanan milliler yola tüm hızıyla devam etmek istiyor. Peki Türkiye Letonya maçı hangi kanalda?

    TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    A Milli Futbol Takımı'nın Letonya'yı konuk edeceği müsabaka 30 Mart 2021 Salı günü oynanacak. Saat 21:45'te başlayacak olan mücadele bu kez TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

    G grubunda Karadağ, Hollanda, Norveç, Letonya ve Cebelitarık ile aynı grupta yer alan Milli takım 6 puanla ilk sırada bulunuyor.

    TÜRKİYE - LETONYA MUHTEMEL 11'LER

    A Milli Takımımız bugün Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Letonya'yla karşılaşacak. Ay-Yıldızlılar, Letonya'yla 7. kez karşı karşıya gelecek. İlk ve tek galibiyet 1924'te yani neredeyse 100 yıl önce alındı.

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takımımız, bugün gruptaki 3. maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Hollanda'yı 4-2, 2. mücadelede ise Norveç'i deplasmanda 3-0 yenerek ikide iki ile elemelere başlayan Ay-Yıldızlılar'da 3. maçta da hedef galibiyet. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 21.45'te başlayacak. Polonyalı hakem Daniel Stefanski'nin düdük çalacağı mücadele, TRT Spor'dan yayınlanacak.

        'EURO 2020'NİN 5. FAVORİSİ TÜRKİYE'

        The Guardian, Türkiye'yi EURO 2020'nin 5. favorisi ilan etti.

        İngiltere'nin önde gelen basın organlarından olan The Guardian, EURO 2020'deki en güçlü takımlar arasına Türkiye'yi de koydu.

        İlk sırada Fransa yer alırken, 2. basamakta Almanya, yer aldı. 3. favori ise Belçika gösterildi. İngiltere 4., Türkiye ise 5. sırada yer aldı. Türkiye'nin İspanya, İtalya, Hırvatistan ve Portekiz'den güçlü olduğu vurgulandı.

        MİLİ TAKIM'DA 4 İSİM DAHA LETONYA MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK!

        Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare'nin ardından Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçında forma giyemeyecek. Böylelikle Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8'i aday kadrodan çıkarıldı.

        A Milli Futbol Takımı'nda eksik sayısı sekize yükseldi. Ay-yıldızlılarda Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçında yer almayacak. Daha öncesinde Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarılmıştı.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise bu gelişmelerin ardından A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna 3 oyuncunun dahil edildiğini açıkladı.
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        Haberler Spor Türkiye Letonya maçı hangi kanalda? Türkiye Letonya maçı şifreli mi şifresiz mi?