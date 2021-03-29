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    • 29.03.2021 13:21
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    Süper Lig'e geri döndü! BB Erzurum'un başına geçiyor

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin tecrübeli teknik direktörlerinden , Süper Lig'in son haftalarına girilirken Büyükşehir Belediye Erzurum'la anlaşma sağladığını duyurdu.

    Yılmaz Vural Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı

    Tecrübeli teknik direktör , Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la mutabakata vardı. Resmi imzaya kalan anlaşmanın detaylarının kulüp tarafından resmen açıklanması bekleniyor.

    68 yaşındaki deneyimli teknik adam, fotomac.com.tr'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bir görüşme gerçekleşti ve karşılıklı olarak anlaştık. Şu an da herhangi bir sorun ya da sıkıntı yok, inşallah hayırlı olur iki taraf için de.

    Son olarak 2020 yılında Akhisarspor'u çalıştıran Vural, kariyerinde daha önce 17 takım çalıştırdı. İşte Vural'a dair bilgiler...

    YILMAZ VURAL KİMDİR?
    Yılmaz Vural 1 Ocak 1953'de Sakarya'da dünyaya gelmiştir... 1970-1974 yılları arasında amatör futbolcu olarak top koşturan Yılmaz Vural, 1974-1975 sezonunda o dönem 2. Lig ekibi olan Sivasspor'da profesyonel futbol kariyerine başladı.

    Daha sonra 3. Lig kulüplerinden Tekirdağspor ve Hacettepe'de forma giyen Vural, 1978-1979 sezonunun sonunda 3. Lig'de forma giydiği Ankara Demirspor'da profesyonel futbol kariyerine nokta koyup antrenörlüğe başladı.

    TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
    Türk futboluna teknik direktör olarak hizmetini sürdüren Yılmaz Vural, ilk teknik direktörlük deneyimi 1986 yılında Malatyaspor ile başlamıştır. Vural çok sayıda takım çalıştırmış ve önemli başarılara da imza atmıştır.

    Vural, 'un bu sezonki 5. hocası oldu. Doğu Anadolu ekibine resmi imza atan teknik direktörler sırasıyla şöyle; Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir, Mesut Bakkal, İsmail Kartal.

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