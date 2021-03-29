Popovich tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

EMRE MOR DÖNMEK İSTİYOR!

Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor beklentilerin altında kaldı. Genç futbolcunun Türkiye'ye dönmeyi hedeflediği ve yeniden Galatasaray forması giymeye yakın olduğu öne sürüldü. İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre, bir yıl daha sözleşmesi olan Emre Mor, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için ülkesine dönmek istiyor.