Popovich tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA'de San Antonio Spurs, Chicago Bulls'u 120-104 mağlup etti. Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich 1300. galibiyetine imza atarak lbu başarıya ulaşan üçüncü isim oldu.
Z.KÖMÜR-S.TEPE: 1-1
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta dün tek maç oynandı. Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller 30. dakikada Uğur Işıkal ve 60. dakikada Ercan'dan geldi.
G.SARAY SERİDE ÖNE GEÇTİ
Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Botaş'ı 64-51 yenerek seride 1-0 öne geçti. Yarı finale çıkanın belli olacağı ikinci maç, 31 Mart'ta oynanacak.