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    • Spor
    • 29.03.2021 Gazete
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    Popovich tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    NBA'de , 'u 120-104 mağlup etti. Spurs'ün başantrenörü h 1300. galibiyetine imza atarak lbu başarıya ulaşan üçüncü isim oldu.

    Popovich tarih yazdı

    NBA'de San Antonio Spurs, Chicago Bulls'u 120-104 mağlup etti. Spurs'ün başantrenörü Gregg Popovich 1300. galibiyetine imza atarak lbu başarıya ulaşan üçüncü isim oldu.

    Z.KÖMÜR-S.TEPE: 1-1
    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta dün tek maç oynandı. Zonguldak Kömürspor ile Sancaktepe 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller 30. dakikada Uğur Işıkal ve 60. dakikada Ercan'dan geldi.

    G.SARAY SERİDE ÖNE GEÇTİ
    Kadınlar Basketbol Süper Ligi playoff çeyrek final ilk maçında Galatasaray, Botaş'ı 64-51 yenerek seride 1-0 öne geçti. Yarı finale çıkanın belli olacağı ikinci maç, 31 Mart'ta oynanacak.

        EMRE MOR DÖNMEK İSTİYOR!
        Celta         Vigo'da forma giyen Emre Mor beklentilerin altında kaldı. Genç futbolcunun Türkiye'ye dönmeyi hedeflediği ve yeniden Galatasaray forması giymeye yakın olduğu öne sürüldü. İspanyol basınından Todofichajes'in haberine göre, bir yıl daha sözleşmesi olan Emre Mor, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için ülkesine dönmek istiyor.

        U19 TAKIMIYLA MAÇ YAPTILAR
        Hatayspor         maçının hazırlıklarına başlayan Galatasaray dün U19 takımıyla idman maçı yaptı. Açıklamaya göre antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Milli oyuncular çalışmada yer almadı.

        NWAKAEME GERİ DÖNÜYOR
        Abdullah Avcı son haftalardaki etkisiz performansı nedeniyle Nwakaeme'ye ekstra 4 gün izin vermişti. Ülkesinde ailesiyle hasret gideren Nwakaeme bugün dönecek.

            TAKIMA 1 GÜN İZİN
            Teknik Direktör Abdullah Avcı, Sivas maçı hazırlıkları devam ederken takıma bir gün izin verdi. Bordo-Mavililer bugün yapacağı antrenmanla yeniden Sivas maçı hazırlıklarına başlayacak.

            LETONYA MAÇINA TARAFTAR ALINACAK
            Dünya Kupası Elemeleri'nde yarın oynayacağımız Letonya maçına seyirci alınacağı açıklandı. Federasyon, "Letonya maçına Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yüzde 15 kapasitesi oranında seyirci alınacaktır" açıklaması yaptı. Bu arada Letonya maçını Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

            BEŞİKTAŞ'TA İKİNCİ BAHARINDA!
            BİLD Gazetesi, Domagoj Vida'nın etkili performansına dikkat çekti ve "Sergen Yalçın ile birlikte Beşiktaş'ta adeta ikinci baharını yaşıyor" yorumunu yaptı.

                BÜYÜKÇEKMECE G.SARAY'I ATEŞE ATTI
                ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı 105-101 mağlup etti. Bu sonuçla 14. sırada kalan G.Saray, bitime 2 maç kala tehlikeli bölgenin 1 basamak üzerinde yer aldı. Diğer sonuçlar: Darüşşfaka-Fethiye Belediye: 96-81, Afyon Belediye-Fenerbahçe: 87- 97, Telekom-Beşiktaş: 85-94.

                ERZURUM'DA İSMAİL KARTAL İSTİFA ETTİ
                Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da 5 gün önce göreve getirilen Teknik Direktör İsmail Kartal görevinden istifa etti. Mavibeyazlı ekiple milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya kampında takımın başında olan deneyimli hoca, Erzurum'a döndükten sonra istifasını yönetime iletti. Maça çıkmadan Erzurumspor'dan ayrıldı.

                DANİMARKA'DAN MOLDOVA'YA TARİHİ FARK
                Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, ağırladığı Moldova'yı 8-0 gibi farklı bir skorla yendi. Ev sahibi ekibin gollerini, bir penaltıdan olmak üzere Dolberg (2), Damsgaard (2), Stryger Larsen, Jensen, Skov ve Ingvartsen kaydetti. Bu skorla Danimarka, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

                    F1'DE SEZONUN İLK YARIŞI HAMİLTON'IN
                    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonun ilk yarışı Bahreyn Grand Prix'sini, Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. Hamilton'ın 0.745 arkasında bitiş çizgisini geçen Verstappen ikinci, Hamilton'un takım arkadaşı Finlandiyalı Valtteri Bottas ise liderin 37.383 saniye gerisinde üçüncü oldu.

                    NAZLICAN VE BENGİSU ALTIN MADALYA KAZANDI
                    Milli badmintoncular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Polonya'nın Gniezno kentinde düzenlenen BWF International Challenge Polish Open Badminton Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı. Genç sporcular elde ettikleri önemli başarı ile göğsümüzü kabarttılar.

                    PELKAS DENİZLİ'YE YETİŞİYOR
                    Yunanistan Milli Takım kampında sakatlanan Dimitris Pelkas'ın hafif ağrısı olsa da MR sonuçları temiz çıktı. Pelkas, önümüzdeki pazartesi günü oynanacak Denizli maçında forma giyebilecek.

                        DÜNKÜ TESTLER TEMİZ ÇIKTI
                        F.Bahçe'de dün yapılan covid testlerinde yeni pozitif vakaya rastlanmadı. Başta İrfan Can karantinadaki 5 oyuncunun Denizli maçına yetişmesi bekleniyor.

                        SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO
                        Süper Lig'in 32. haftasında evinde Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını milli oyunculardan yoksun olarak sürdürdü. Samandıra'da Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman ısınma ve çabukluk ve koşu çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçlarla sona erdi.
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                        Haberler Spor Popovich tarih yazdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)