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    • Spor
    • 29.03.2021 Gazete
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    , ve 'nın yetkilileri canlı izledi: Çakır'a sezon sonunda resmi teklif gelecek

    'un başarılı kalecisi Çakır son dönemdeki müthiş performansıyla kulüplerinin ilgisini artırdı. Başarılı eldiveni, 'ın ile oynadığı maçta , ve 'nın yetkililerinin canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği öğrenildi. Uğurcan da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor.

    Devler Uğurcan'ın peşine düştü

    'un başarılı kalecisi Çakır son dönemdeki müthiş performansıyla kulüplerinin ilgisini artırdı. Başarılı eldiveni, 'ın ile oynadığı maçta , ve 'nın yetkililerinin canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Trabzonspor yönetiminin sezon sonunda 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği öğrenildi. Uğurcan da Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor.

    PERFORMANSI SÜREKLİ ARTIYOR
    Özellikle Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası yükselişe geçen Uğurcan, Milli Takım'ın da 1. kalecisi durumunda.

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    Haberler Spor Liverpool, Leipzig ve Sevilla'nın yetkilileri canlı izledi: Uğurcan Çakır'a sezon sonunda resmi teklif gelecek