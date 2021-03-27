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    • 27.03.2021 14:29
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    SON DAKİKA: UEFA'dan sürpriz İstanbul kararı! ne 9 bin seyirci alınması planlanıyor

    Son dakika haberi! UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak için sürpriz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Buna göre final maçına 9 bin seyirci alınması gündeme gelirken, biletler telefonlara indirilecek uygulama ile beraber temassız satın alınabilecek. Öte yandan son karar Türk hükümetinin olacak.

    UEFA'dan sürpriz İstanbul kararı!

    UEFA, 29 Mayıs'ta oynanacak için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Daily Mail'de yer alan bilgilere göre final müsabakası seyircili oynanabilir.

    9 BİN SEYİRCİ ALINMASI PLANLANIYOR
    Aktarılan bilgilere göre UEFA yetkilileri, karşılaşmaya 9 bin seyirci almayı düşünüyor. Öte yandan taraftarlar, cep telefonlarına yükleyeceği aplikasyonla biletlerini temassız temin edecek.

    Atatürk Olimpiyat Stadı'na oynanacak müsabakaya, finalde karşılaşacak her iki kulübe de eşit miktarda bilet imkanı sunulacak.

    SON KARAR DEVLETİN
    Bununla beraber UEFA'nın sunacağı teklifte son sözün Türkiye hükümetinde olacağı ifade edildi.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: UEFA'dan sürpriz İstanbul kararı! Şampiyonlar Ligi finaline 9 bin seyirci alınması planlanıyor