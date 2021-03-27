Milli maç ne zaman? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda? Türkiye Norveç milli maç şifresiz mi?

Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Norveç maçı hangi kanalda? Futbol severler Türkiye Norveç maçı şifresiz mi sorusuna yanıt arıyor. Dünya Kupası elemeleri kapsamında A Milli Takımımız Norveç ile zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Peki Türkiye Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.
3. MAÇ LETONYA İLE
Gruptaki ilk mücadelesinde Hollanda'yı 4-2 mağlup ederek elemelere müthiş bir başlangıç yapan milli takımımızda tek hedef Norveç karşısında da galibiyet serisini devam ettirmek. İlk sınavını kazanan Norveç'ten alacağı 3 puanla grupta avantaj elde etmek ay-yıldızlılarımızda morallerin yüksek olması teknik heyeti oldukça sevindiriyor.
Mutlak zaferden başka sonuç düşünmeyen Milliler, Türkiye'ye bir büyük sevinç daha yaştmak istiyor. Türkiye, gruptaki üçüncü karşılaşmasında 30 Mart Salı günü İstanbul'da Letonya ile oynayacak.