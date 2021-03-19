HAMİT ALTINTOP'TAN FİNAL AÇIKLAMASI!

"Ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Ülkem adına çok maça çıktım. Bu finale ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız. Turnuva finali için hazırız. UEFA ile el ele çalışıyoruz. Hansi Flick tipik bir Alman değildir. Basit düşünür ve akıllıdır. Her oyuncuyu saha içinde ve dışında çok iyi yapar. Büyük sürpriz Porto'nun Juventus'u elemesiydi. Bence Porto çeyrek finali haketti."