UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri ile sürüyor. Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen organizasyonla belli oldu. İşte Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri.
Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi kura çekimini Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yaptı.
HAMİT ALTINTOP'TAN FİNAL AÇIKLAMASI!
"Ülkemi temsil etmekten gurur duydum. Ülkem adına çok maça çıktım. Bu finale ev sahipliği yapacağımız için heyecanlıyız. Turnuva finali için hazırız. UEFA ile el ele çalışıyoruz. Hansi Flick tipik bir Alman değildir. Basit düşünür ve akıllıdır. Her oyuncuyu saha içinde ve dışında çok iyi yapar. Büyük sürpriz Porto'nun Juventus'u elemesiydi. Bence Porto çeyrek finali haketti."