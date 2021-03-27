Norveç Türkiye maçına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımız Norveç ile mücadele edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahaya çıkacak. Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Norveç Türkiye hangi kanalda? İşte maça dair merak edilenler...

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 27 Mart Cumartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak.