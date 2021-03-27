Norveç Türkiye maçına dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Burak Yılmaz'ın şov yaptığı maçta Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımımız Norveç ile mücadele edecek. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye 'mutlak zafer' parolasıyla sahaya çıkacak. Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli olan bu karşılaşma öncesi futbolseverler Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, Norveç Türkiye hangi kanalda? İşte maça dair merak edilenler...
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye ve Norveç arasında oynanacak karşılaşma 27 Mart Cumartesi yani bugün saat 20.00'de başlayacak.
TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Türkiye yarın İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.
Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.
Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.