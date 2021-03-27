2021 Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ne zaman başlıyor? Formula 1 takvimi 2021!

FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Motor sporlarının en çok takip edilen organizasyonu Formula 1'de yeni sezon Bahreyn Grand Prix'si ile 28 Mart'ta başlıyor.

Covid-19 salgını nedeniyle yeni kararların alındığı F1'de; 2020 takviminden çıkan tüm yarışlar 2021 takvimine alındı. Ancak 2020'den çıkarlan Vietnam yeni sezon takviminde yine yer almıyor. Suudi Arabistan ise Cidde'de yapılacak olan cadde yarışları ile ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak, organizasyon şimdiden merak uyandırdı.

Yine alınan bir diğer karara göre pilotlar bir önceki senenin araçları ile yarışacak, buna bağlı olarak da antrenman süreleri kısa tutularak 8 günden 3 güne düşürüldü.