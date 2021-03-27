2021 Formula 1 hangi kanalda? Formula 1 ne zaman başlıyor? Formula 1 takvimi 2021!

Formula 1 ne zaman başlıyor? 2021 Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak. Formula 1'de yeni sezon heyecanı başlıyor. Sezonun açılışı Bahreyn Grand Prix ile yapılacak. Peki, Formula 1 hangi kanalda yayınlanacak? İşte sıralama turları ve yarışlar hakkında merak edilen bilgiler...
FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Motor sporlarının en çok takip edilen organizasyonu Formula 1'de yeni sezon Bahreyn Grand Prix'si ile 28 Mart'ta başlıyor.
Covid-19 salgını nedeniyle yeni kararların alındığı F1'de; 2020 takviminden çıkan tüm yarışlar 2021 takvimine alındı. Ancak 2020'den çıkarlan Vietnam yeni sezon takviminde yine yer almıyor. Suudi Arabistan ise Cidde'de yapılacak olan cadde yarışları ile ilk kez F1'e ev sahipliği yapacak, organizasyon şimdiden merak uyandırdı.
Yine alınan bir diğer karara göre pilotlar bir önceki senenin araçları ile yarışacak, buna bağlı olarak da antrenman süreleri kısa tutularak 8 günden 3 güne düşürüldü.
FORMULA 1 HANGİ KANALDA?
Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. 57 turluk yarış ise 28 Mart Pazar günü aynı saatte gerçekleştirilecek. Yarış S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.
F1'in yeni sezonu 23 ayaktan oluşacak. Sezon, yeni tip koronavirüs salgınından dolayı değişiklik yaşanmazsa 12 Aralık'taki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.