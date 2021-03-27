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    • Spor
    • 27.03.2021 Gazete
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    A Milli Takım Teknik Direktörü : Umutlu geldik mutlu dönelim

    A Milli Takım Teknik Direktörü , maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Güneş, “Norveç’in yükselen bir değeri var. Şanssız bir takımız ama önünüze çıkan engelleri aştığınız zaman güçlenirsiniz. Fizik, oyun, iman ve taraftar gücümüzü arkamıza alırız inşallah. Buraya umutlu geldik. Mutlu dönmek istiyoruz" dedi.

    Umutlu geldik mutlu dönelim
    A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü , 'ndeki karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalara imza attı. Güneş, "Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da aynı şekilde önemli olacak" ifadelerini kullandı.

    İNŞALLAH GÜCÜ ARKAMIZDA HİSSEDERİZ
    Ay-yıldızlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Genel olarak şanssız bir takımız ama önümüze çıkan engelleri aştığınız zaman güçlenirsiniz. Hollanda gibi güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Hem fizik hem oyun hem iman hem de taraftar gücümüzü arkamıza alırız inşallah" diyerek sözlerini sürdürdü.



    MUTLU DÖNMEK İSTİYORUZ
    Güneş, "Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz 'yi temsil ediyoruz. Umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz. Kalecilerimiz açısından da, kimi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum" dedi.

    MİLLİLER NORVEÇ'E KARŞI ÜSTÜN
    Türkiye, Norveç ile 9 kez karşılaştı. 9 maçtan 4'ünü Ay-Yıldızlılar, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.



    UĞURCAN VE BURAK'A YİNE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
    İlk maçında Hollanda'yı yenen milli takımda Uğuarcan ve performanslarıyla yıldızlaşmıştı. Norveç'e karşı da iki oyuncumuzun performansı belirleyici olacak. Kalecimiz Uğurcan, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan ve 'a karşı mücadele edecek.

    ZEKİ&MERİH YOK! OZAN BELİRSİZ
    Norveç ile karşılaşacak olan 'da defansta büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmayan ve 'ın yanı sıra sağlık sorunu olan da son idmanda yer almadı. Zeki'nin yokluğunda sağ bekte 'ün forma giymesi bekleniyor. Ozan'ın yetişmemesi halinde ise 'ın Çağlar ile birlikte savunmanın göbeğinde yer alacağı tahmin ediliyor.



    İNŞALLAH GALİBİYETLE DÖNERİZ
    Hakan Çalhanoğlu, "Turnuvaya iyi başladık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah, yarın (bugün) galibiyetle döneriz" dedi.





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