A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç karşılaşması öncesinde basın toplantısı düzenledi ve önemli açıklamalara imza attı. Güneş, "Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da aynı şekilde önemli olacak" ifadelerini kullandı.
İNŞALLAH GÜCÜ ARKAMIZDA HİSSEDERİZ
Ay-yıldızlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Genel olarak şanssız bir takımız ama önümüze çıkan engelleri aştığınız zaman güçlenirsiniz. Hollanda gibi güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Hem fizik hem oyun hem iman hem de taraftar gücümüzü arkamıza alırız inşallah" diyerek sözlerini sürdürdü.
MUTLU DÖNMEK İSTİYORUZ
Güneş, "Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz. Kalecilerimiz açısından da, kimi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum" dedi.
MİLLİLER NORVEÇ'E KARŞI ÜSTÜN
Türkiye, Norveç ile 9 kez karşılaştı. 9 maçtan 4'ünü Ay-Yıldızlılar, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
UĞURCAN VE BURAK'A YİNE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
İlk maçında Hollanda'yı yenen milli takımda Uğuarcan ve Burak Yılmaz performanslarıyla yıldızlaşmıştı. Norveç'e karşı da iki oyuncumuzun performansı belirleyici olacak. Kalecimiz Uğurcan, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Haaland ve Sörloth'a karşı mücadele edecek.
ZEKİ&MERİH YOK! OZAN BELİRSİZ
Norveç ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'da defansta büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmayan Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın yanı sıra sağlık sorunu olan Ozan Kabak da son idmanda yer almadı. Zeki'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor. Ozan'ın yetişmemesi halinde ise Kaan Ayhan'ın Çağlar ile birlikte savunmanın göbeğinde yer alacağı tahmin ediliyor.
İNŞALLAH GALİBİYETLE DÖNERİZ
Hakan Çalhanoğlu, "Turnuvaya iyi başladık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah, yarın (bugün) galibiyetle döneriz" dedi.
İNŞALLAH GÜCÜ ARKAMIZDA HİSSEDERİZ
Ay-yıldızlılar'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Genel olarak şanssız bir takımız ama önümüze çıkan engelleri aştığınız zaman güçlenirsiniz. Hollanda gibi güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Hem fizik hem oyun hem iman hem de taraftar gücümüzü arkamıza alırız inşallah" diyerek sözlerini sürdürdü.
MUTLU DÖNMEK İSTİYORUZ
Güneş, "Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Umutlu geldik, mutlu dönmek istiyoruz. Kalecilerimiz açısından da, kimi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum" dedi.
MİLLİLER NORVEÇ'E KARŞI ÜSTÜN
Türkiye, Norveç ile 9 kez karşılaştı. 9 maçtan 4'ünü Ay-Yıldızlılar, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
UĞURCAN VE BURAK'A YİNE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
İlk maçında Hollanda'yı yenen milli takımda Uğuarcan ve Burak Yılmaz performanslarıyla yıldızlaşmıştı. Norveç'e karşı da iki oyuncumuzun performansı belirleyici olacak. Kalecimiz Uğurcan, dünyanın en iyi forvetlerinden biri olan Haaland ve Sörloth'a karşı mücadele edecek.
ZEKİ&MERİH YOK! OZAN BELİRSİZ
Norveç ile karşılaşacak olan Milli Takımımız'da defansta büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna alınmayan Zeki Çelik ve Merih Demiral'ın yanı sıra sağlık sorunu olan Ozan Kabak da son idmanda yer almadı. Zeki'nin yokluğunda sağ bekte Mert Müldür'ün forma giymesi bekleniyor. Ozan'ın yetişmemesi halinde ise Kaan Ayhan'ın Çağlar ile birlikte savunmanın göbeğinde yer alacağı tahmin ediliyor.
İNŞALLAH GALİBİYETLE DÖNERİZ
Hakan Çalhanoğlu, "Turnuvaya iyi başladık, iyi bir galibiyet aldık. İnşallah, yarın (bugün) galibiyetle döneriz" dedi.