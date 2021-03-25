Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, milli maç arasında 27 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile yeni stadın açılışı için organize edilen özel maçın iptal edildiğini duyurdu. Kulüp, iptal gerekçesi olarak da artan corona virüsü vakalarını gerekçe gösterdi.

Hatayspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





FENERBAHÇE'DE VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI

Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.

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