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    • 25.03.2021 09:26
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    SON DAKİKA: açıkladı: Kovid-19 vakaları nedeniyle maçı iptal edildi

    Son dakika haberi! takımlarından , ile 27 Mart Cumartesi günü oynanacak özel karşılaşmanın yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle iptal olduğunu açıkladı.

    Fenerbahçe maçı iptal edildi!

    ekiplerinden Atakaş , milli maç arasında 27 Mart Cumartesi günü ile yeni stadın açılışı için organize edilen özel maçın iptal edildiğini duyurdu. Kulüp, iptal gerekçesi olarak da artan corona virüsü vakalarını gerekçe gösterdi.

    Hatayspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Covid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    FENERBAHÇE'DE VAKA SAYISI 5'E ULAŞMIŞTI
    Fenerbahçe, bir futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı - lacivertlilerde daha önce de 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, toplam sayı 5'e ulaştı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Hatayspor açıkladı: Kovid-19 vakaları nedeniyle Fenerbahçe maçı iptal edildi