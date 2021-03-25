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    • 25.03.2021 09:24
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    'da flaş kararı

    Son dakika i | 3 sezondur Galatasaray forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpte flaş bir karar alındı.

    Galatasaray'da flaş Emre Akbaba kararı

    2018 yılından beri Sarı-Kırmızılı formayı terleten 'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu anlamda yıldız oyuncunun menajeri, Emre Akbaba için gelen teklifleri Yönetimi'ne iletti. Ancak Aslan'ın hocası Fatih Terim'in, takımda kalmasını istediği 28 yaşındaki futbolcu da kariyerini burada sürdürmek istiyor. Hal böyle olunca yönetim ve Akbaba arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılacak. Bir aksilik olmazsa yıldız orta saha oyuncusunun sözleşmesi uzatılacak.

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