Geçen sezon Medipol Başakşehir ile lig şampiyonluğu sevincini yaşayan teknik direktör Okan Buruk, turuncu lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Şampiyonluk yarışından, Galatasaray'a, milli takımdan, yabancı kuralına kadar Tivibu Spor'a birçok konuda açıklamada bulunan Buruk, "Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Galatasaray Hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici" dedi.
"YAZA KADAR DİNLENECEĞİM"
Çalışma temposunu özlediğini de söyleyen Buruk, "Bundan önce hep çalıştım. Ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi diyebilirim. Yaz ayına kadar kendimi yenilemiş şekilde ve istediğim tarzda bir proje olursa tekrardan işin içine girmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.
"ŞAMPİYONLUĞA İNANDIRDIM"
Başakşehir'in kendisi için orada çalışmadan önce de çok değerli bir takım olduğunu ifade eden Buruk, "Başakşehir çok değerli bir kulüp. Çalıştıktan sonra da aynı şeyleri söyleyeceğim. Çok güzel hatıralarla oradan ayrıldım. Başakşehir 3 sezon boyunca hep şampiyonluk yarışında olmuş ancak hiç şampiyon olamamış bir takımdı. Ben ilk geldiğimde takım üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bunun nedeni bir önceki sene şampiyonluğu kaybeden oyuncu grubunun olmasıydı. Tekrar aynı şeyi mi yaşayacağız düşüncesi bulunuyordu oyuncularda. Bunları değiştirmemiz süre aldı. Şampiyonluğu yaşamak büyük özgüven gerektiriyor. Ben oyuncuları mental olarak şampiyon olabileceğimize inandırdım. Şampiyonlar Ligi'ni oynamak en büyük hayalimdi. Bu sezon bunu yaşadım. Son PSG maçını saymazsak, diğer maçlarda özgüven olarak iyi bir intiba bıraktığımızı düşünüyorum. O takımlarla başa baş oynamak bizi ayrıca mutlu etti. Silik ve korkak bir takımımın olmasını istemem. Şampiyonlar Ligi'nde de bu şekilde kendine güvenen, savunma yapmayan bir takım çıkardık" ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ZOR GRUBA DENK GELDİK"
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile ilgili de açıklamalarda başarılı teknik adam, "Zor bir gruba denk geldik. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde önemli bir performans sergilemiştik. Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmanın zevki çok başka oluyor. Eleme Turu oynayan takımlar için transferlerin geç yapılması büyük dezavantaj. Örneğin Beşiktaş, transferlerini erken yapabilseydi Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde mücadele edebilirdi. Bu yüzden takımlarda planlama çok önceden yapılmalı" dedi.
"MENTAL OLARAK HAZIRLANAMADIK"
Ligde zor bir sene geçirdiklerini söyleyen Okan Buruk "10 gün tatil yapıp yeniden antrenmanlara başlamak zor oldu. Fiziksel ve mental olarak Lige hazır değildik. Bunu ilk 4 maçlık periyotta gördük. Daha sonra 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladık. Milli Takım arası oldu. Milli Takımlarda oynayan da çok oyuncumuz vardı. Şampiyon olduğumuz için bir doymuşluk olabilir oyuncularda. Futbolcularımız Şampiyonlar Ligi maçlarını üst düzey oynarken, lig maçlarında bireysel performans olarak verim alamadık. Hücum oyuncularımızın gol sayısının düşmesi bize maç kazanma konusunda sıkıntılar yarattı. İyi şeyler yaptığımız maçlarda da karşılığını alamadığımız oldu. Çok büyük hakem hataları da yaşadık. MHK Değişikliği sonrası memnun olan kimseyi görmedim. Ben de bu şekilde düşünüyorum. İyiye gideceğine daha kötüye giden hakem performansları var. Hakemlerimize bir yandan destek olmak, bir yandan neleri yanlış yaptıklarını anlatmak gerekiyor. Umarım bir an önce düzelir" açıklamasında bulundu.