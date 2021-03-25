



"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe'den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, ''Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe'den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil" dedi.



"İRFAN ÖZEL BİR OYUNCU"

Genç Teknik Adam İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transferini de değerlendirdi. Buruk, ''İrfan'ın yurt dışında oynaması onu daha yukarı seviyelere çekebilirdi. İrfan Fenerbahçe ile anlaştı. Çok değerli ve önemli bir oyuncu. İrfan'ı ilk antrenmanda gördüğümde çok etkilenmiştim. Özel bir oyuncu. İrfan umarım Avrupa'da bizim için önemli bir oyuncu olur. Antrenman kaçırmaz ve arkadaşları ile arası çok iyidir. Onun çok daha iyi yerlerde olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"HEDEF AVRUPA OLMALI"

Buruk, ligde görev alan teknik direktörler için de, "Ligin lideri Sergen Hoca. Çağdaş Hoca ve Erol Hoca'yı da başarılı buluyorum. Genç teknik direktörlerin olması beni sevindiriyor. Başarılarımızı Avrupa'ya da taşımalıyız. Asıl Amacım Avrupa'da çalışmak. Türk teknik direktörler lokal anlamda başarılı olduktan sonra Avrupa'da da çalışmalı. Ben Akhisar ile Türkiye Kupası, Başakşehir ile Lig kupası kazandım. Süper Kupa'yı da kazanmak isterdim. Onu kazanamadım. Avrupa'da başarılar yakalayabilirsek, Türkiye'de kazandığımız kupalara benzer bir başarı yakalayabiliriz" dedi.



"ABDULLAH AVCI BAŞARILI"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Milli Takım'da beraber çalıştığını belirten teknik adam, "Abdullah Avcı çok değerli bir teknik direktör. Saygı duyulacak bir isim. Kendi doğruları üzerinde yol almaya çalışan bir teknik adam. Hala görüşüyoruz. Trabzonspor'da da çok başarılı oldu" şeklinde konuştu.



"YABANCI SAYISI DÜŞMEMELİ"

Yabancı kuralı ile ilgili görüşlerini de aktaran başarılı çalıştırıcı, "Sayıyı düşürelim ile bu iş olmaz. Yatırımları altyapılarımız üzerinden doğru bir şekilde yapabilirsek amaçlarımıza daha kolay ulaşırız. İş dönüyor dolaşıyor yabancı sayısına geliyor. Bunun sebebi oyuncu yetiştiremememiz. Daha çok oyuncu yetiştirmemiz gerek. Altyapılara yatırım yapabilirsek önemli yerlere geliriz. Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarabilecek tesisler inşa etmemiz gerekiyor. 18- 19 yaşına gelmiş oyuncularınızı oynatabileceğiniz bir yer yok. Yatırımları doğru yönetirsek olumlu sonuçlar alırız. Benim düşüncem en az 10 yabancı olması gerekiyor. İyi yabancı oyuncuların gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"BAŞLANGIÇ ÇOK ÖNEMLİ"

Teknik direktör Okan Buruk, A Milli Takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki grubunu da değerlendirdi. Buruk, "Şu an da Milli Takım'da özellikle yurtdışında oynayan ve fazla sayıda bulunan oyuncumuz var. Özellikle savunma bölgesinde dünya çapında isimlere sahibiz. Orta saha ve forvette de kaliteli iyi oyuncularımız var. Forvet konusunda belki sayısal olarak eksikliğimiz olabilir, ama Cenk Tosun ve Burak Yılmaz gibi önemli 2 oyuncu bulunuyor. İki oyuncumuzun da önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Takıma liderlik yapabilecek isimler. Kalecilere baktığımızda Altay, Mert ve Uğurcan çok formda. Üçü de oynayabilecek durumda. Çok genç olmalarına rağmen bu performansa ulaşmaları Türk Futbolu için büyük şans. Avrupa Şampiyonaları'nda başlangıçlar çok önemlidir. Ben iyi başladığımız takdirde çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Avrupa Şampiyonaları'nda ilk gol bana nasip olmuştu. Bu oyuncular Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na taşıdı. Şenol Güneş onların neler verebileceklerini gayet iyi biliyor. Bir oyuncu fiziksel olarak hazır değilse Milli Takım'da olmasını doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

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