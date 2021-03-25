Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.03.2021 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2021 17:27
    ABONE OL

    -Fenerbahçe derbisi öncesi Vida ve Rachid Ghezzal arasında dikkat çeken diyalog: "Serbest vuruş olursa..."

    Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmıştı. Siyah-beyazlı takımda derbi maçında golü atan Vida ve asisti yapan Rachid Ghezzal'ın dikkat çeken diyaloğu ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Vida ve Ghezzal arasında geçen o diyalog...

    Derbi öncesi ilginç diyalog! Görürsün...

    Beşiktaş, geçen hafta sahasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Hırvat oyuncuya asisti Rachid Ghezzal yapmıştı.



    İkilinin maç günü karşılaşma öncesi sohbet ettiği ve Ghezzal'ın takım arkadaşına "Hissediyorum bugün gol atacaksın" dediği öğrenildi.



    "GÖRÜRSÜN GOL ATACAĞIM..."
    Hürriyet'te yer alan habere göre Hırvat stoperin bunun üzerine "Serbest vuruş olursa doğrudan bana orta yap, görürsün gol atacağım" dediği belirtildi.

    Nitekim maçta Ghezzal, maçta bu sezon Hırvat takım arkadaşına BB Erzurumspor, Ankaragücü, Antalyaspor maçlarının ardından dördüncü kez asist yaptı.

        GHEZZAL'DAN 13. ASİST
        Sezon başında kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal da böylece 13. asistini gerçekleştirdi ve ligin bu sezon en çok gol pası veren oyuncusu unvanını sürdürdü.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi Vida ve Rachid Ghezzal arasında dikkat çeken diyalog: "Serbest vuruş olursa..."