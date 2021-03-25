



"GÖRÜRSÜN GOL ATACAĞIM..."

Hürriyet'te yer alan habere göre Hırvat stoperin bunun üzerine "Serbest vuruş olursa doğrudan bana orta yap, görürsün gol atacağım" dediği belirtildi.

Nitekim maçta Ghezzal, maçta bu sezon Hırvat takım arkadaşına BB Erzurumspor, Ankaragücü, Antalyaspor maçlarının ardından dördüncü kez asist yaptı.