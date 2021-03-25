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    • Spor
    • 25.03.2021 Gazete
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    hat-trick yaptı 'yı parçaladı

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında 'yı konuk etti. Karşılaşmayı Milli Takımımız 4-2 kazandı. Türkiye'nin gollerini  (3) ve  kaydetti.

    Tek kelimeyle şahane

    Milliler'den müthiş başlangıç… A , ilk maçında 'nda grubun favorilerinden 'yı 4-2 mağlup etti. 15. dakikada Burak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak 'a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu:

    1-0. 35. dakikada 'in Okay'a müdahalesinde hakem penaltıyı gösterdi.

    Topun başına geçen , skoru 2-0'a getirdi. 45'te De Light'ın kafa şutu direğe çarpıp kalemize yöneldi çizgi üzerinde golü önledi. 46. dakikada yaklaşık 30 metreden harika bir vuruşla 'ı 3-0 öne geçirdi.

    75'de Hollanda ile farkı ikiye indirdi: 3-1. Bu golden bir dakika sonra Hollanda 'un kafa golüyle durumu 3-2 yaptı. Milliler, 81'de Burak Yılmaz'ın frikik golüyle durumu 4-2 yaptı. 90+4'te , Depay'ın penaltısını kurtardı. Milliler zaferle sahadan ayrıdı.

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