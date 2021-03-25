Milliler'den müthiş başlangıç… A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. 15. dakikada Burak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak De Light'a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu:

1-0. 35. dakikada Malen'in Okay'a müdahalesinde hakem penaltıyı gösterdi.

Topun başına geçen Burak Yılmaz, skoru 2-0'a getirdi. 45'te De Light'ın kafa şutu direğe çarpıp kalemize yöneldi Okay Yokuşlu çizgi üzerinde golü önledi. 46. dakikada Hakan Çalhanoğlu yaklaşık 30 metreden harika bir vuruşla A Milli Takımımız'ı 3-0 öne geçirdi.

75'de Hollanda Klassen ile farkı ikiye indirdi: 3-1. Bu golden bir dakika sonra Hollanda De Jong'un kafa golüyle durumu 3-2 yaptı. Milliler, 81'de Burak Yılmaz'ın frikik golüyle durumu 4-2 yaptı. 90+4'te Uğurcan Çakır, Depay'ın penaltısını kurtardı. Milliler zaferle sahadan ayrıdı.