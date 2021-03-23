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    • Spor
    • 23.03.2021 Gazete
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    ’de bu sezon 15 takım en az bir hoca ile yollarını ayırdı! Rekor 'a ait

    'de teknik direktör enflasyonu yaşanıyor 'nın ile yollarını ayırmasından sonra bu sezon ligde toplam 27 teknik adam görevinden ayrılmış oldu. Ligde bu sezon en az 1 kez teknik direktör değiştiren takım sayısı 15.

    Süper Lig'de teknik direktör enflasyonu!

    Süper Lig'de teknik direktör enflasyonu yaşanıyor 'nın ile yollarını ayırmasından sonra bu sezon ligde toplam 27 teknik adam görevinden ayrılmış oldu. Ligde bu sezon en az 1 kez teknik direktör değiştiren takım sayısı 15…

    Toplam teknik direktör değişiklik sayısı ise 27… Sezona yönetiminde başlayan , sonrasında sırasıyla , ve 'ı takımın başına geçirdi.

    Kulaksız'ın yerine ise geçti. Tecrübeli teknik adam böylece 'un bu sezonki 5. antrenörü oldu.

    TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYENLER
    Alanyaspor
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    Haberler Spor Süper Lig’de bu sezon 15 takım en az bir hoca ile yollarını ayırdı! Rekor Kayserispor'a ait