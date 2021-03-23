Süper Lig'de teknik direktör enflasyonu yaşanıyor Kasımpaşa'nın Fuat Çapa ile yollarını ayırmasından sonra bu sezon ligde toplam 27 teknik adam görevinden ayrılmış oldu. Ligde bu sezon en az 1 kez teknik direktör değiştiren takım sayısı 15…

Toplam teknik direktör değişiklik sayısı ise 27… Sezona Bayram Bektaş yönetiminde başlayan Kayseri, sonrasında sırasıyla Samet Aybaba, Dan Petrescu ve Uğur Kulaksız'ı takımın başına geçirdi.

Kulaksız'ın yerine ise Hamza Hamzaoğlu geçti. Tecrübeli teknik adam böylece Kayserispor'un bu sezonki 5. antrenörü oldu.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRMEYENLER

Alanyaspor

Beşiktaş

Galatasaray

Fenerbahçe

Hatayspor

Sivasspor